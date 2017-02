LA GIRA GRIEGA

El extravagante cambio de look de Xipolitakis: pelo rosa chicle

La mediática se encuentra de paseo por Estados Unidos. Ya visitó diferentes Estados y ahora en california se cambió de color de pelo.





“Cambié de país y quise cambiar de color”. Victoria Xipolitakis está de vacaciones en América del Norte desde mediados de enero. Ya pasó por Monterrey, en México, cruzó a Estados Unidos y recorrió Florida, Nueva York, Nueva Jersey y California. Allí, en la siempre vanguardista ciudad de San Francisco, no pudo resistir a la tendencia en alza y se tiñó el pelo de rosa porque “es el color de moda”, según asegura.La mediática comparte todos sus looks con sus seguidores en redes sociales. En las {ultimas horas se mostró frente al paradigmático Golden Gate en un día lluvioso con un vestido multicolor, fiel a su estilo, que hace juego con su nueva cabellera.“Este es el look de las celebrities”, afirmó. Así entró al selecto club de las chicas con “hair pink” (sic), donde se cuentan las cantantes Lady Gaga, Shakira, Katy Perry, Rihanna, Demi Lovato y la top model Cara Delevingne.Te mostramos las fotos que Victoria Jesús compartió en su cuenta de Instagram: