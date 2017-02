COMICIOS

Encuesta: sea cual sea el escenario, el peronismo se impondría en las elecciones legislativas

Así lo asevera un estudio de opinión pública de Rouvier & Asociados en la provincia de Buenos Aires. Un binomio con Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Scioli sería el que coseche mayor caudal de votos en los comicios legislativos, con siete y once puntos de diferencia para con el Frente Renovador y Cambiemos, respectivamente.





En las últimas horas, salió a la luz un nuevo estudio de opinión pública realizado en la provincia de Buenos Aires. El informe, de Rouvier & Asociados, arrojó dos escenarios posibles en la futura contienda electoral de mediados de año y en ambos, el peronismo se quedaría con la victoria.Conforme al sondeo realizado mediante 1200 encuestas telefónicas, en el primer escenario, la dupla que se impondría sería la de Cristina Fernández de Kirchner como candidata a senadora y Daniel Scioli como diputado. La ex mandataria y el ex gobernador bonaerense arrastrarían el 35,6 por ciento de los votos.En el segundo escalón, aparece la alianza entre Sergio Massa, ocupando la cabeza de la lista de senadores, y Margarita Stolbizer, como diputada, con un caudal de 28,4 por ciento de votos. Es decir, siete puntos debajo de CFK-Scioli.El tercer escalón del podio es para el oficialismo con la candidatura de Elisa Carrió a Senadora y de Cristian Ritondo a diputado. La líder de la Coalición Cívica – ARI y el ministro de Seguridad contarían con 21,3 por ciento de adhesiones, a 14 puntos de los ganadores.Cabe destacar que el primer escenario planteado por Rouvier & Asociados es el que muestra la mayor diferencia entre los candidatos y cosecha menor nivel de dudas entre los encuestados. Solamente un 6 por ciento optaron por la opción “No sabe/no contesta”, mientras que en el segundo escenario la cifra llegó a los 10 puntos.Así las cosas, el segundo planteo del estudio impulsó a Florencio Randazzo y Julián Domínguez como candidatos del peronismo. El ex ministro del Interior y Transporte como candidato a senador, junto al ex precandidato a gobernador bonaerense, tendrían una intención de voto del orden del 30,6 por ciento.Nuevamente aparecería la dupla Massa-Stolbizer en un segundo plano, con un 26,9 por ciento de votos. Mientras que en el tercer puesto se ubicarían “Lilita” y Ritondo con 21,8 puntos porcentuales.De esta manera, según señala Rouvier & Asociados, en un escenario donde la contienda electoral cuenta con la ex Presidenta y el ex gobernador las diferencias entre lo candidatos se prolongarían y el triunfo quedaría en sus manos.Mientras que, sin CFK y Scioli en la batalla legislativa, le peronismo se quedaría con la victoria pero con un margen menor de diferencia sobre el Frente Renovador y Cambiemos.El estudio de la consulta lidera por Ricardo Rouvier, se diferencia al último conocido de González y Valladares, en el que planteó otro andar para las legislativas 2017.Según GyV, el Frente Renovador (Sergio Massa senador) se impondría con el 40,07 por ciento de los votos. Segunda quedaría Cristina con el 35 por ciento de adhesiones y en tercer lugar, nuevamente, Cambiemos con la candidatura de Carrió y una intención de voto de 28 por ciento.