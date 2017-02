ESCANDALOSOS AUDIOS

Rocío Oliva tildó a Verónica Ojeda de "gorda grasa"

Se filtraron unas duras grabaciones de la novia de Diego Maradona hablando mal de la mamá de Dieguito Fernando. La acusa de perjudicar su relación con el “Diez”.

¡Polémicos audios! Rocío Oliva acusó a Verónica Ojeda de llenarle la cabeza a Maradona @AngeldebritoOk pic.twitter.com/1U2ZOGPc91 — EjércitoADB (@EjercitoADB) 8 de febrero de 2017

Después de separarse de Verónica Ojeda, Diego Maradona inició una relación amorosa con Rocío Oliva. Ambas mantienen una rivalidad desde hace años y han tenido varios enfrentamientos. Ahora, se reavivó la guerra con la filtración de unos fuertes audios de la actual novia del Diez contra la madre de Dieguito Fernando."Es otro invento de la gorda grasa esa. Me fui bien. Diego no quería que me venga porque era el cumpleaños de Luciano [su hermano]. Viste que es re celoso. Yo dejé un montón de cosas por Diego, no voy a dejar a mi familia y ni loca me perdía el cumpleaños de Lu", aseguró Rocío en una grabación que pasaron en el programa Los ángeles de la mañana.En el ciclo, Ángel de Brito explicó que Oliva grabó este audio cuando viajó sola desde Dubai a Buenos Aires hace un tiempo. En ese momento, se rumoreaba que había venido sola porque estaba peleada con Maradona. La joven sospechaba que se trataba de una mentira de su archienemiga. "Son como unas minis vacaciones mías. Pero, obviamente la gorda va a inventar eso, nada que ver", declaró.En otra grabación, ella acusó a Verónica de ser la causante de una pelea que tuvo con el ex futbolista. Relató que todo el lío comenzó cuando Maradona visitó a Dieguito Fernando en Ezeiza y se reencontró con su ex. En esa oportunidad, ella le hizo comentarios sobre el pasado amoroso de Oliva para generar problemas."De ahí salió todo, desde ese día que él salió de la casa de la negra esta forra", aseguró, muy enojada. Luego, señaló que su pareja le pidió explicaciones sobre su pasada vida sentimental: "Él me dijo 'quiero que vos me cuentes todo lo que hiciste, de Omar [Suárez], de esto y del otro'. Yo le dije 'no Diego, así no se puede, yo no tengo problema, no te digo nada y vos venís con la cabeza quemada'…".Discutieron tanto que Rocío decidió irse de la casa que estaban compartiendo con Diego en ese momento: "Agarré mi auto y me vine llorando. Tampoco me puedo quedar como que no pasó nada, porque menos respeto me va a tener. Ayer hablamos y me dijo 'fuiste el amor de mi vida, te amo…. pero quedate con Omar'. Después la llamó a la mina [Ojeda] y la insultó por la revista Gente. La mina le mandó una catarata de fotos mías de unas producciones que yo hice antes. Pero yo nunca salí en bolas como la mina y menos hablando así… No tengo hijos, ni cuarenta años. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Me mandó todas esas fotos y me dijo de todo".Luego, la joven manifestó que le daba mucha bronca que Maradona creyera las supuestas mentiras de la mamá de Dieguito Fernando: "El tema es cuando le dicen algo de mí y le queda adentro de la cabeza y no la corta. Y me está recriminando cosas de hace mil años y que son mentira. De última, le puedo decir 'me equivoqué, cuando tenía 18 años y vos ni existías en mi vida, estuve con tal flaco'. Pero no me puedo hacer cargo de gente que no conozco. Ella inventa historias, inventa pruebas y él pretende que me haga cargo de eso. Entonces le cree más a ella que a mí".Por estos audios, Verónica Ojeda ya anunció que iniciará acciones legales contra Rocío Oliva por discriminación. En la Justicia, comenzará un nuevo capítulo de esta guerra.