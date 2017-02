PASADO Y PRESENTE

Los intendentes peronistas "ya no me dicen Heidi", señaló Vidal

La gobernadora bonaerense consideró que en las elecciones "la gente va a votar a Cambiemos porque va a reafirmar su necesidad de cambiar y de no volver atrás".

Vidal sostuvo que las próximas elecciones legislativas "son muy importantes" y al respecto remarcó: "Le vamos a pedir el voto a la gente porque para nosotros es la posibilidad de profundizar el cambio que le propusimos y tener el respaldo político para dar muchas más peleas".En un análisis sobre el panorama electoral, la mandataria bonaerense aseguró que "no es el momento de definir candidaturas para Cambiemos. Creo que va a haber un debate dentro de Cambiemos porque yo no creo en el esquema en el que alguien bendice a un candidato"."Estoy segura que si queremos que la gente valide nuestro proyecto con su voto, lo que tenemos que hacer es gobernar", afirmó en declaraciones a Radio Nacional.Vidal criticó la gestión de su antecesor en la gobernación provincial Daniel Scioli, al señalar que "no le resolvió los problemas a la gente" y aseguró que "yo no pacto con la impunidad de nadie, ni de Scioli, ni de nadie".En ese sentido, destacó: "No hemos dejado una sola irregularidad sin denunciarla. En todos los ámbitos de gobierno hemos hecho denuncias penales, pero no hicimos de la denuncia nuestro eje de gestión. Sobre corrupción, hice todas las denuncias que tenía que hacer", remarcó.Sobre su relación con la diputada nacional y líder de la Coalición Cívica Elisa 'Lilita' Carrió, Vidal manifestó: "A Carrió la quiero. Tenemos una gran relación con Lilita y nos valoramos mucho, pero coincidimos que todavía no es momento de definir candidaturas", reiteró."Cuando uno gobierna, el mejor candidato es la gestión, los resultados y la coherencia", dijo la gobernadora, quien remató: "No creo en un liderazgo iluminado".A la hora de realizar un repaso de su gestión en la provincia, Vidal cruzó a todos aquellos que "decían que no íbamos a poder enfrentar a la mafia de la policía, ni pactar con los intendentes del conurbano, ni ponernos de acuerdo con los docentes, pero acá estamos, un año después trabajando en conjunto con todos los sectores".Sobre su relación con los intendentes peronistas de la provincia, Vidal ironizó haciendo alusión al apodo que surgió durante la campaña de 2015 al señalar "ya no me llaman Heidi. Hubo una renovación importante de intendentes en esta (última) elección también en el Frente para la Victoria y ya no quedan tantos barones del conurbano".Vidal concluyó: "Construimos con los intendentes peronistas una buena relación. Con algunos tenemos más afinidad que con otros. Ellos también necesitan trabajar con el gobierno provincial".Fuente: Télam