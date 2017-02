LA PLATA

Cortes de luz: una alta autoridad de Edelap, contra las cuerdas

Luego que la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica en La Plata, Berisso y Ensenada, Edelap, asegurara que mañana “a última hora de la tarde” culminará con las tareas de restablecimiento de la energía a los usuarios que aún continúan afectados, se supo que la Justicia tomaría cartas en el asunto.

Pues el titular de la UFI N°9, Fernando Cartasegna, analiza imputar a Jaime Barba, una de las máximas autoridades de la empresa, por los delitos de estafas reiteradas y defraudación al fisco.Tras más de 72 horas con graves problemas en el servicio, el mencionado magistrado imputaría en el día de hoy o mañana al gerente general de la empresa, Jaime Barba. Los delitos no excarcelables.El fiscal Cartasegna, en diálogo con diario Hoy, adelantó que detectó serias irregularidades en el mantenimiento de los postes de madera (hay varios con más de 10 años) y en las redes de tendido eléctrico, como también en la falta de personal y de generadores de energía para casos de emergencia.Así las cosas, hoy desfilará pasará por la Fiscalía el jefe de la Departamental Policial de La Plata, Diego Bravo, quien entregará un informe detallado sobre las dependencias de la fuerza y de hospitales o centros de salud que no tienen suministro de electricidad, así como también sobre la cantidad de protestas de vecinos que detectaron, debiendo acudir para evitar desmanes.También deberán dar sus testimonios los delegados municipales, quienes tendrán que informar detalladamente al funcionario judicial respecto a los comedores comunitarios, ONG y entidades de bien público que fueron afectados con los cortes, lo que complicó su funcionamiento.Además deberán describir la cantidad de cuadrillas de Edelap o de empresas tercerizadas que desde el domingo pasado efectuaron tareas en sus respectivas zonas, indicando si se han solucionado los inconvenientes.En tanto, una delegada sindical se presentará ante el fiscal para brindar un informe preciso sobre una denuncia que indica que no fueron reemplazados más de cien operarios de Edelap que se jubilaron en los últimos cuatro años.Al mismo tiempo, el fiscal escuchará al ingeniero que designó Edelap, ya que el informe escrito de la empresa dejó muchas dudas a los instructores judiciales. Además será convocado un perito ingeniero de la Procuración para cotejar si es veraz la información provista por la firma que suministra electricidad a la región.Por todo esto, hoy será una jornada clave. Cartasegna explicó que “la falta de reacción de la empresa no solo afectó el servicio de electricidad y agua, sino que tuvo impacto en servicios vitales como el de salud y de seguridad”.“Los comedores comunitarios tenían alimentos en las heladeras y se les pudrió, dejando a niños sin poder tomar un vaso de leche. Y como ya se informó, los delitos se duplicaron por la oscuridad reinante”, agregó el fiscal.