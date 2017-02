INUNDACIONES

Un pedido de informes por obras de la Cuenca Río Salado calienta la disputa política en Junín

Ante el silencio del intendente Pablo Petrecca sobre las obras para atenuar futuras inundaciones que pueda sufrir Junín, la guerra fría del peronismo y Cambiemos en dicho territorio comienza a levantar temperatura. Hoy, la diputada provincial oriunda de ese distrito, Rocío Giaccone (FpV), mantuvo un encuentro con el Secretario de Infraestructura Hidráulica bonaerense, Rodrigo Silvosa, para obtener de primera mano esa información.

Lentamente el agua baja en varios distritos del noroeste bonaerense pero el trasfondo político se mantiene y Junín no escapa a la lógica que por estas horas enfrenta al peronismo y Cambiemos en la discusión por acercar soluciones a los inundados.La diputada juninense, Rocio Giaccone (FpV), se reunió con el Secretario de Infraestructura Hidráulica bonaerense, Rodrigo Silvosa, para conocer estado de las obras de la Cuenca Río Salado y bregar por la concreción de las mismas.El encuentro no hubiera pasado de un mero dato de color si no fuera por una excepción: vía pedido de informes e incluso videos públicos, la legisladora juninense le había solicitado al intendente Pablo Petrecca (Cambiemos) que informara qué clase de obras planeaba llevar adelante el gobierno de Vidal y el jefe comunal evitó dar a conocer sus gestiones en torno a este tema.Por tal motivo, la guerra fría que encabezan Giaccone y Petrecca levantó temperatura. “Seguiremos cumpliendo el rol de una oposición responsable que marca los errores y recomienda las soluciones”, señaló Giaccone vía Twitter y, tras arrobarlo a Petrecca bajo el #ElQueBuscaEncuentra, consideró que sería “auspicioso que el intendente @petreccapablo inicie las obras hidráulicas. Es lo que le solicitamos democráticamente”.Lejos de enfrentar con Provincia, Giaccone reconoció la predisposición del funcionario bonaerense al señalar: “Fue un encuentro muy positivo, donde nos pusimos a disposición del Secretario de Infraestructura Hidráulica para colaborar desde nuestro lugar con la urgente realización de las obras”.Con respecto a la realización de estos trabajos, la legisladora indicó que “según lo manifestado por el secretario, no sólo se arreglarían las compuertas de la Laguna Mar Chiquita, sino también las otras obras solicitadas”.Asimismo, expresó que en la reunión con el funcionario provincial "dialogamos acerca del nuevo financiamiento que se pediría a la Legislatura para realizar más obras en el Río Salado”.Los pedidos de informe presentados por la diputada Giaccone que fueron respondidos por la cartera provincial abarcaron las obras de reparación del sistema de regulación de la Laguna Mar Chiquita; el acondicionamiento, reparación del terraplén, dragados, ensanche y mantenimiento del canal norte del Río Salado, sobre el Puente Morote; y la adecuación del puente conocido como Puente de Lincoln, sobre la Ruta 188, en el marco de las obras del Plan Maestro Integral de la Cuenta del Río Salado.