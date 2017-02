PROVINCIA

Comisario General investigado por narco y apuntado por Vidal va por la cabeza del Jefe de la Policía

Se supo en las últimas horas que el comisario general Marcelo Di Pasqua, ex uno de la Departamental de Mar del Plata, denunció al titular de la Policía, Pablo Bressi, por encubrir a bandas narcos; tal como viene acusando la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

La denuncia fue realizada ante la Fiscalía General, Asuntos Internos y la Cámara de Diputados, apunta a un hecho cometido en el año 2013, más precisamente a "haber tenido datos de narcotraficantes y no haber hecho nada".Además, la acusación de Di Pascua reslta que el hombre de Ramos Mejía tenía vínculos directos con las mafias de la droga y que además se comunicaba con ellos a través de sus subordinados.Vale destacar que el denunciante había sido separado de su cargo por el Ministerio de Seguridad, tras ser acusado justamente de estar vinculado con una red de narcotráfico. O sea, por lo mismo que él denunió a Bressi.No obstante, el Juez en lo Contencioso de La Plata, Luis Arias, suspendió la resolución por la que se había dispuesto el pase a retiro del ex jefe de la policía marplatense.En su argumento, el magistrado platense señaló que “no existe ninguna explicación que fundamente la medida, ni se da ninguna razón que permita avalar su pase a retiro compulsivo de la fuerza policial”.“El deber de fundamentación aparece ligado a la observancia del principio de legalidad, ya que su cumplimiento depende que se pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifican el dictado de la decisión”, afirmó.En tanto, y más allá del fallo judicial, en una entrevista reciente con Radio Mitre, la gobernadora María Eugenia Vidal reveló que habían entregado pruebas que vinculaban al comisario Di Pasqua con una red de narcotráfico en la ciudad de Mar del Plata.Por otra parte, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, en diálogo con La Capital de Mar del Plata, aclaró que "cuando la gobernadora habla de narcotráfico se refiere a un caso en ocurrido en La Matanza, en una propiedad tengo entendido del hermano y que aparte es socio de él", manifestó en referencia a Di Pascua.Y agregó que "se encontraba con un narcotraficante que tenía orden de detención de la UFI especializada de La Matanza. También había en la puerta de ese domicilio una camioneta que era propiedad de la sociedad de la que él aduce ser dueño”.DI PASCUA CONTRA VIDALEl pasado 2 de febrero, Di Pasqua se presentó en la Justicia para que se investiguen las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Vidal, “donde me vincula en la participación de acciones con el narcotráfico”.“Aún cuando niego categóricamente todo tipo de vinculación con el delito alguno y, particularmente, cualquier acción delictiva vinculada con el narcotráfico; debido a mi condición de funcionario público y en ejercicio de mis derechos frente a tamaña imputación, he decidido presentarme ante la Justicia”, reza la presentación al Juzgado Federal N° 3 .En esta línea, pidió que “se le requiera a la mandataria que aporte todos los elementos donde sustenta la imputación hacia mi persona, y a partir de allí, se realicen las diligencias investigativas tendientes al esclarecimiento de los hechos denunciados”.