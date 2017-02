FOTOS EN ESTADOS UNIDOS

Vicky Xipolitakis: del cuero al diminuto traje de baño

La melliza Griega está en la tierra de Donald Trump, donde no le impidió hacer de las suyas y mostrar su sensual figura. Primero lo hizo en la Gran Manzana con un jugado atuendo de cuero; y luego en Palm Beach donde lució una diminuta bikini rosada y jugueteó con un flamenco inflable.





Vicky Xipolitakis se subió a un avión –no lo manejó, tranquilos– y se fue a Monterrey, México. ¿Para qué? Para estar en un casamiento lleno de famosos y millonarios del ambiente azteca: el del ex piloto de Fórmula 1 Esteban Gutiérrez y su novia, Mónica Casán. La Griega viajó en primera clase, lució un vestido Carolina Herrera con aros de rubí y oro, y se sentó muy cerquita de la mesa principal.¿Qué hacía ahí? Nadie lo sabe. Como tampoco se sabe qué hacía Vicky al día siguiente, en malla enteriza, jugando al tenis en una de las canchas del hotel donde se hospedó. ¡Siempre dando la nota! El tema es que el trip no se detuvo ahí nomás. Poco después, la rubia se fue a New York, donde estuvo viendo teatro, recorriendo la zona de Times Square y visitó el monumento a los caídos en el Ground Zero.Pese a la baja temperatura, caminó por la famosa Quinta Avenida de Nueva York, enfundada en un vestido al cuerpo con recortes y un súper tapado de piel sintética que llamó la atención en la Gran Manzana. La Griega sabe cómo provocar.Ahora la Griega se encuentra en Palm Beach, disfrutando del sol y el calor de las playas de Florida. Pero, ¿está sola? “Ni ahí, pero no quiere mostrar a su novio nuevo porque es un tipo muy peligrosos y que tiene mucha plata”, dice una persona que la conoce.El muchacho que enamoró a la Griega, aportan los que saben del tema, nació bien cerca de la frontera que separa a México con la tierra de Donald Trump aunque por ahora reside en Miami. ¿Se vienen las fotos del blanqueo? Con Vicky nunca se sabe…