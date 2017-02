GOLPE MILITAR

Amenazaron a diputada radical por sus dichos sobre la dictadura

La legisladora nacional por la provincia de Buenos Aires, Karina Banfi, recibió fuertes amenazas luego de expresar su postura sobre el terrorismo de estado.





Luego de participar de un panel en un programa televisivo de debate político, la dirigente de la Unión Cívica Radical, Karina Banfi, fue amenazada anónimamente por un usuario de la red social Twitter. En definitiva, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires cuestionó el terrorismo de estado y sentó posición en contra de los recientes dichos de Gómez Centurión, que afirmó que los desaparecidos fueron 8 mil y no 30 mil.En ese marco, compartiendo la mesa junto al carapintada Aldo Rico y al ex funcionario del kirchnerismo, Guillermo Moreno, la legisladora cuestionó con dureza el accionar antidemocrático del golpe militar y sus consecuencias.Una vez finalizada su participación, Banfi fue víctima de amenazas en las redes sociales. Una de ellas, hecha pública por la misma diputada, expresaba: “Te ví en el programa de Mauro Viale, dejá de ablar (sic) mal de Aldo Rico y de los militares porque vas a terminar como la de la foto”. La imagen fue ocultada por Banfi por el alto grado de impacto que contenía.Ese no fue el único mensaje del usuario y al instante envió otra amenaza: “Si no querés terminar como la foto dejá de ablar (sic) mal de los militares, los 30 mil desaparecidos se lo merecían, bien muertos están”.Más tarde, la dirigente boina blanca se expresó desde su cuenta de Twitter: “Pensé mucho si debía denunciarlas por acá también (por las redes) y siento el deber. Odio quejarme por insultos que recibo sobre mi opinión. Incluso, saben que defiendo cualquier modo de libre expresión. Sin embargo, las amenazas que recibí durante estos días son alarmantes”, expresó.Desde diferentes sectores del mundo político expresaron su apoyo a la diputada del partido centenario y repudiaron las fuertes amanezas sufridas.