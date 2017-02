ELECCIONES 2017

Cristina se mete de lleno en la política bonaerense y toma fuerza su candidatura a senadora

La ex presidenta de la Nación volvió a criticar la situación que se vive en Buenos Aires. Esta vez, se hizo eco del panorama económico del partido de La Matanza, el fuerte peronista y la debilidad del oficialismo. Días atrás, trascendió que competirá en las elecciones de medio término como candidata a senadora nacional por la provincia.

“La política económica nacional no trajo alegría a La Matanza. Sobre su calle principal Ignacio Arieta, se agolpan numerosos locales comerciales. Durante los años del kirchnerismo, de la mano de una política económica favorable al mercado interno la localidad de San Justo era un hervidero de personas, que sobre todo al volver de sus trabajos, pasaban a comprar”, publicó en una serie de tuits, la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.La ex mandataria se hizo eco de una noticia publicada en la web del economista Raúl Dellatorre, en la que se puso de manifiesto la crítica situación comercial que se vive en el partido del Conurbano, uno de los bastiones del peronismo y, a la vez, la debilidad del oficialismo.“Aumentos de las tarifas frenados por las cautelares presentadas desde el Municipio de La Matanza durante 2016, se harán efectivos en 2017. Aumentan también las prepagas de salud, y los colegios privados, el bolsillo de la clase media adelgaza y cambian las pautas de consumo”, continuó Cristina.No es la primera vez que la ex jefa de Estado hace referencia a la política actual de la Provincia. Días atrás, compartió un informe del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) en el que advirtieron que los municipios oficialistas recibirían mayor dinero para obras públicas que los del resto de las fuerzas políticas.Su posición sobre Buenos Aires no es casual. En los últimos días, comenzó a surgir el rumor que ya tendría definido competir en las elecciones de medio término como candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires.Tal como publicó LaTecla.Info, quien dio a conocer la noticia fue el presidente Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, Marcelo Puella.Rápidamente, la versión se convirtió en tendencia en las redes sociales y hasta trascendieron reuniones entre espacios opositores para analizar la “bomba política”. Es que todos saben que una postulación de la ex presidenta modifica rotundamente el escenario.No obstante, los soldados más fieles de Cristina negaron la veracidad de la información vertida en Twitter. “La verdad que no tengo confirmación, y dudo que esté”, señaló a LaTecla.Info el intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona.En respuesta a ello, Puella le dijo a este medio que "cada uno tiene su información y su contacto con la jefa. Yo sé que será nuestra candidata. No hay dudas, sólo falta que lo haga público".Más allá de eso, las consultoras ya la miden como candidata en la Provincia y lo cierto es que los números están a su favor. Según la última encuesta de Analía Del Franco, se impondrían los candidatos del peronismo liderado por la expresidenta Cristina Fernández, secundados por quienes representen a Cambiemos y en tercer lugar a quien surja de la posible alianza de Sergio Massa y Margarita Stolbizer.Unos días antes, el estudio de Dicen indicó que la fórmula de la ex mandataria con el ex gobernador Daniel Scioli saca una ventaja de dos puntos y se ubica en 37 % con relación a la compuesta por la actual gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente de Vicente López, Jorge Macri, con 35 %.Los porcentajes varían de acuerdo a las consultoras, pero todos coinciden que la intención de voto hacia la ex mandataria tiene un piso alto y de seguro es una cuestión que Cristina no pasará por alto.