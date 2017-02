MILES DE FAMILIAS SIN LUZ

Garro, a fondo contra Edelap: reclamó la "restitución inmediata" del servicio

Tras el temporal de viento y lluvia y las importantes destrozos, el intendente de La Plata, Julio Garro, reclamó “la restitución de forma inmediata del servicio” a la empresa prestadora de energía eléctrica Edelap.

“Le exijo a Edelap que reestablezca ya el servicio en toda la Ciudad y rinda cuentas de forma inmediata sobre el trabajo realizado al día de la fecha”, enfatizó el Jefe Comunal.Garro consideró que “es inadmisible que en la ciudad tengamos amplios barrios con más de 48 horas sin luz, lo cual está afectando también un servicio esencial para la salud como es la provisión de agua potable”.En ese marco, intimó a las autoridades de la empresa “a que presenten un informe detallado sobre las actuaciones realizadas y lo que se prevé hacer ante los prolongados cortes en el suministro”.“Estamos trabajando intensamente para atender las necesidades de los vecinos. En los últimos dos días, todos los empleados del municipio trabajamos incansablemente para reducir riesgos, despejar calles y las obstrucciones sobre los tendidos de red. La empresa se comprometió a reestablecer el servicio en 48 horas y no lo cumplieron”, agregó.Subrayó que “cada minuto que pasa sin luz, es un complicación para miles de familias. Hay abuelos y chicos que no pueden esperar los tiempos de Edelap”, y resaltó que “estamos recorriendo todos los barrios para estar junto a los vecinos, llevarles agua y la tranquilidad de que estamos ahí cuando más nos necesitan”.El intendente precisó que “distribuimos más de 80 mil litros de agua en las zonas afectadas por falta de suministro. Pero sabemos que esto no es una solución, sino un paliativo”.“Sabemos que el intenso temporal que afectó a la región generó grandes daños en el tendido de la red eléctrica, pero necesitamos que la empresa reestablezca con urgencia el servicio en cada zona de la ciudad lo cual está generando a su vez diversas situaciones de peligro”, concluyó Garro.