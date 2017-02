JUSTICIA

Escándalo de los sobres: presentaron un recurso para revocar la libertad de los policías

El fiscal de Casación bonaerense pidió a la Suprema Corte que revoque la excarcelación de los ocho ex jefes policiales imputados por asociación ilícita. La semana pasada, la gobernadora afirmó: "La liberación de los policías por los sobres es una vergüenza. Es un mensaje desalentador para la sociedad".

En el escrito, Carlos Altuve consideró que el fallo del Tribunal que ordenó la libertad de los ex comisarios “es absurdo y arbitrario y se configura un supuesto de gravedad institucional”. Y argumentó que diversas investigaciones en curso podrían verse afectadas, debido a que el criterio de una sala de Casación “imposibilita en la práctica la detención de personas investigadas por delitos graves, supeditándolas a la finalización del trámite recursivo de la eximición de prisión, lo que podría demorar años”.En su escrito, Altuve pidió la “urgente intervención de la Suprema Corte porque la interpretación y aplicación de las normas debe ser justa y razonable y no puede vulnerar principios constitucionales ni la potestad estatal de investigar delitos”. Y graficó: “De lo contrario, se corre el riesgo de afectar severamente la correcta administración de justicia y la credibilidad que las instituciones merecen”.El 25 de enero la Sala de Feria del Tribunal de Casación bonaerense dispuso la libertad de los jefe policiales por entender que su detención resultaba ilegítima. A criterio de los jueces Jorge Celesia y Mariano Borinsky “no corresponde ejecutar la detención hasta que la eximición de prisión, si bien fue rechazada por el Juzgado de Garantías y luego por la Cámara de Apelaciones, fuera tratada por el Tribunal de Casación y, eventualmente, la Suprema Corte Provincial y la Corte Suprema Nacional”.La medida benefició al ex titular de la departamental Darío Camerini; su segundo, Roberto Carballo, el ex secretario de la repartición, Walter Skramowskyj; el ex jefe de calle, Ariel Huck; y los comisarios Sebastián Cuenca, Raúl Frare, Sebastián Velázquez y Julio Sáenz.La gobernadora María Eugenia Vidal había sido muy crítica en la semana pasada en torno a la decisión. "La liberación de los policías por los sobres es una vergüenza. Es un mensaje desalentador para la sociedad. Que los medios llamen a estos jueces y expliquen por qué lo hicieron", solicitó.Los ex comisarios están imputados desde el 1 de abril de 2016, cuando se encontraron 36 sobres numerados que contenían en total 153.700 pesos en efectivo dentro de la sede de la Jefatura Departamental platense. Los investigadores sospechan que esa suma de dinero provenía de la recaudación ilegal vinculada con el juego, el narcotráfico y la prostitución.