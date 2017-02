PARITARIAS

Ex ministra de Scioli salió a cuestionar el 18% de aumento a los docentes

Se trata de Silvina Batakis, quien fue titular de Economía durante la gestión bonaerense anterior. Aseguró que la oferta de la Provincia “es una burla”, puesto que la inflación proyectada para este año “no baja del 20%”.

La ex ministra de Economía de la Provincia, Silvina Batakis, manifestó que “el 18% de aumento que ofrece el gobierno de María Eugenia Vidal a los docentes de la Provincia, es una burla porque tuvieron pérdida del poder adquisitivo en 2016 y la inflación proyectada para este año no baja del 20% ”.“En los segmentos de ingreso más bajo, la inflación es más alta, porque la canasta básica de alimentos tuvo más inflación, por lo que decir que esta propuesta de aumento cubre la pérdida del salario real, es por lo menos una burla” manifestó la economista, titular del Centro de Estudios Federales (CEFED).Batakis consideró finalmente que “con el aumento de sueldo propuesto por el gobierno provincial a los docentes es imposible afrontar los gastos de una casa, sobre todo en un contexto recesivo como el que estamos atravesando, donde el valor de las tarifas, no sólo impactan en el ciudadano, sino también en la producción, que traslada esos costos a los productos”.La primera negociación salarial de alto impacto del verano, este año estuvo teñida por la decisión del gobierno nacional de correrse del foco y darle libertad de acción a las provincias.Tras la reunión de gobernadores de la semana pasada, donde acordaron negociar sobre la base de la inflación "que va en baja", el territorio bonaerense se lanzó al ruedo con una oferta que los gremios ya habían desestimado antes de que se inicie la discusión salarial.Luego del encuentro entre el gobierno provincial y los trabajadores de la educación, el secretario general del Sindicato Unido de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel, afirmó a La Tecla: “Por supuesto que no vamos a aceptar la oferta oficial. Para que sepa la sociedad, María Eugenia Vidal le ofrece a los docentes un aumento de menos de 250 pesos para el primer trimestre, e intenta imponer el 18 por ciento en cuatro cuotas. Es insostenible”.