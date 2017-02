ESCENARIOS

Elecciones 2017: el GEN apura definiciones, mientras el massismo espera con cautela

El próximo sábado, en Chascomús, se reunirá el espacio que conduce la diputada nacional Margarita Stolbizer. Según pudo saber La Tecla.Info, el cónclave provincial será el puntapié para las definiciones en cada distrito. El Frente Renovador sigue a la espera.

Son muchas las especulaciones que giran en torno al GEN y el Frente Renovador. El acuerdo legislativo que conformaron los dos espacios a principios de 2016 y que ratificaron para el 2017, fue el inicio de una relación íntima y que dejó las puertas abiertas para la consolidación de un frente electoral entre los margaritos y los massistas.Así las cosas, desde el espacio que conduce la diputada nacional Margarita Stolbizer, aún no se muestran gestos claros de avanzar en una alianza con el sector de Sergio Massa. Al contrario, las definiciones se dilatan y, mientras, el FR se encuentra a la espera intentando adivinar el parpadeo del GEN.En ese marco, y con el objetivo de comenzar a cerrar filas, este sábado se llevará a cabo una reunión provincial del GEN. Según pudo saber La Tecla.Info, el encuentro que se celebrará desde las 9 de la mañana en Chascomús, será el puntapié inicial para dar los primeros pasos de cara a los comicios legislativos de mediados de año.Uno de los temas centrales, además del armado distrital del GEN, será la alianza con el Frente Renovador. Así lo informaron a este medio desde la cúpula del progresismo: “la alianza con el Frente Renovador va a ser parte de la charla”, aseveraron.Cabe destacar que, tal como informó La Tecla.Info, las definiciones se hacen esperar y las negociaciones están a la orden del día.En un principio, luego de varias charlas, los sectores que conducen los diputados Sergio Massa y Margarita Stolbizer llegaron a un principio de acuerdo en la provincia de Buenos Aires. En definitiva, según pudo saber La Tecla.Info, el GEN se haría con el 30 por ciento de las nóminas de las listas.Desde la legislatura bonaerense confiaron en que las condiciones no sufran modificación en la continuidad de las negociaciones y finalmente la alianza quede establecida con la consolidación de dicho reparto de puestos.Sin embargo, mientras el massismo y el GEN cierran filas puertas adentro, por fuera los representantes de los espacios señalan que hasta el momento no han definido nada. “Hasta el momento la relación es más que buena, seguiremos viendo”, confió una diputada massista a La Tecla.info.Inclusive, desde una de las intendencias del Frente Renovador, Facundo López (Necochea) sostuvo a La Tecla que: “nuestro acuerdo con el GEN lo vamos a definir a fines de marzo en un plenario propio”. Similar medida toma el GEN, que analiza los escenarios y comienza a definir su postura en Chascomús.Más allá que queda mucho camino por andar, todo indica que la alianza legislativa entre Massa y Stolbizer se definirá públicamente a finales de marzo, en caso de concretarse.Dentro de ese contexto, aseguraron que el manejo de los nombres a ocupar las futuras listas contenerá a todos, “incluso a la gente de Victoria Donda que también estį trabajando con nosotros”, le había dicho una alta fuente massista a La Tecla.En ese sentido, algunos de los nombres que se estarían barajando para integrar, tentativamente, las listas en la Provincia, serían: el ex diputado provincial, Juan Carlos Juárez (GEN), Jorge D´Onofrio y Sebastian Galmarini (FR) por la Primera Sección, el actual senador Marcelo “Oso” Díaz (GEN) y Carlos Acuña (FR) por la Tercera, el ahora intendente de General Pinto, Alexis Guerrera (FR) por la Cuarta (el actual senador por Trenque Lauquen, Hernán Albisu, ocuparía un cargo en algún organismo de control) y Virginia Linares (GEN) por la Sexta.