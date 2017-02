LOS HORNOS

Siguen las secuelas del temporal y los vecinos reclaman respuestas

Luis Mirón, integrante de la agrupación peronista “Construyendo Futuro”, dialogó con La Tecla En Vivo (Cadena Río 88,7) y dio detalles de las necesidades del barrio platense.

El temporal que afectó a gran parte de la provincia de Buenos Aires el pasado domingo, aún muestra sus secuelas. En La Plata, más precisamente en Los Hornos, zona donde murió un joven de 27 años por la caída de un árbol, los vecinos reclaman respuestas de funcionarios.En ese sentido, Luis Mirón, integrante de la agrupación peronista bonaerense “Construyendo Futuro”, espacio que se acercó a trabajar con junto a los damnificados, dialogó con La Tecla En Vivo (Cadena Rio 88,7) y comentó la situación”.“No había agua, ni luz, estamos dando una mano solidaria. Como no había ayuda de los funcionarios nos pusimos la tarea al hombro”, explicó y agregó: “no se acerca nadie”. Asimismo, ante la falta de respuestas de parte de los prestadores de servicios y oficiales, “no sabemos a quien concurrir”.En total son más de 500 las familias afectadas en el barrio de la periferia de la capital bonaerense que desde el domingo están sin luz, ni agua y que sufrieron la voladura de techos, chapas y caídas de árboles.“Todo Los Hornos esta sin luz, sin agua, esta situación no se puede aguantar más”, señaló el militante de Construyendo futuro, al tiempo que manifestó: “esperamos una solución, esto no da para más”.Por último, junto a una vecina afectada, manifestó que desde la comuna solamente “cortaron ramas nada más y las necesidades son otras”. “Estamos muy asustados, los oportunistas aprovechan para robar, estamos aislados, la gente esta desesperada”, cerraron los vecinos de Los Hornos.