HOMENAJE XENEIZE

Macri tendrá la primera obra con su nombre y será en tierras peronistas

El presidente será homenajeado tras tomar el poder hace más de un año. Si bien no se trata de una obra pública, lo cierto es que llevará su nombre. Se trata del nuevo predio de Boca Juniors en Ezeiza.

Podría esperarse que la primera obra que lleve el nombre del Presidente Mauricio Macri tenga lugar en un distrito de Cambiemos. Pero no, será en uno de los más peronistas de la Provincia, específicamente, en Ezeiza.Allí, el club Boca Juniors está construyendo un nuevo predio que, en los próximos meses, se convertirá en el primer emprendimiento que llevará el nombre del mandatario nacional que, a su vez, fue presidente del club xeneize en sus años de gloria.Al tratarse de una obra privada, no fue el intendente Alejandro Granados, quien tomó la decisión de bautizarlo así, sino el actual titular de Boca Juniors, Daniel Angelici.El nuevo Centro de Entrenamiento de Boca Juniors de Ezeiza comenzó a planearse en octubre de 2013 cuando el club firmó un convenio con la Municipalidad, que le concedió 40 hectáreas por 30 años.Cuando las obras estaban encaminadas, en 2015 el gobierno kirchnerista ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que interrumpiera la edificación por presuntos problemas legales.La fuerza dejó el predio un día después de que Mauricio Macri asumiera la Presidencia y, finalmente, el nuevo centro será inaugurado en los próximos meses. El proyecto prevé la construcción de 12 canchas de fútbol para el equipo profesional y las divisiones juveniles.Cabe destacar que en septiembre de 2016, la intendenta K de Villa Ascasubi, localidad ubicada a 120 kilómetros de Córdoba capital, inauguró el busto del Presidente en la plazoleta de la democracia, junto a las figuras de los demás ex presidentes.