[VIDEOS]

El reggaeton sexy de Floppy Tesouro a pocos meses de ser mamá

Un par de videos en donde se ve a la modelo tomando clases de reggaeton sacudió a las redes sociales.

Arrancamos nuevamente Team Madero😉👏🎉💃 con @charlysanmartin Reggaeton Lento a full💪 Un vídeo publicado por Floppy Tesouro (@floppytesouro) el 6 de Feb de 2017 a la(s) 8:17 PST

Andas en mi cabeza nena a todas horas 💃 y mi cabeza no habria salido jaja pero me gusta tanto la coreo que la subo igual👏 @charlysanmartin Un vídeo publicado por Floppy Tesouro (@floppytesouro) el 6 de Feb de 2017 a la(s) 8:27 PST

Después de unas vacaciones en familia en Punta del Este, donde disfrutó de su hija Moorea de 5 meses y de su marido Rodrigo Fernandez Prieto, Floppy Tesouro regresó a Buenos Aires y retomó la rutina con todo."Durante el embarazo me relajé, de hecho engordé 15 kilos. No me preocupé si me veía gorda o no, lo único que quería era disfrutar de ese momento. En casa no se come nada frito desde hace unos años, estamos con la comida orgánica. Y no me cuido en la cantidad, sino en la calidad. Además, hago Pilates, voy al gimnasio, entreno al aire libre, tomo clases de baile, siempre estoy en movimiento", declaró ante la revista Paparazzi.Ahora en las redes sociales, mostró parte de su rutina diaria para conservar su escultural cuerpo: "Arrancamos nuevamente Team Madero con @charlysanmartin Reagaetton Lento a full", comentó en el video que sumó en pocas horas más de 70 mil visualizaciones.¡Mirá!