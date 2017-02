INTENDENTES DE CAMBIEMOS

No están a la caza pero los tienen contados: "Asumimos con 65, somos 70, no vamos por el 71"

Puertas abiertas, pero no de par en par. En Cambiemos insisten con que no están a la caza de jefes comunales de otros espacios políticos, aunque si se suman y cumplen con determinadas condiciones, serán bienvenidos. Son setenta, pero destacan que no trabajan para ser 71 o 72.

Consultado por si en el espacio se necesitan más dirigentes peronistas, el Subsecretario de Gobierno y Asuntos municipales, Alex Campbell, señaló ante La Tecla que "acá lo que se necesitan son dirigentes con valores, no estamos a la caza de intendentes".



"Hay intendentes que se sorprender por la relación que ha generado la gobernadora María Eugenia Vidal, el Jefe de Gabinete Federico Salvai y el ministro de Gobierno Joaquín De la Torre con cada uno de los jefes comunales", agrega el hombre de San Fernando.



Dijo a su vez que "esa afinidad que se ha generado, sin diferencias por los colores políticos, tuvo como consecuencia que muchos intendentes digan 'yo quiero trabajar con ustedes'", y resaltó que "se dio por el trabajo cotidiano y la confianza producida".



Más allá de que al parecer se resta importancia al asunto, Campbell tiene bien en claro la cantidad de alcaldes que tiene de su lado. "Asumimos con 65 intendentes y hoy somos 70, pero eso no significa que estemos trabajando para llegar a 71 o 72", completó.



Vale recordar que tiempo atrás, mano a mano con este medio, el presidente de Diputados, Manuel Mosca, fue tajante al decir que "el momento para ampliar no es el año electoral, y ahora necesitamos fortalecernos y consolidarnos en el Gobierno”, definió.



En el mismo sentido, De la Torre había dicho que “ampliar la base de sustentación” de Cambiemos “no necesariamente se da con la llegada de nuevos dirigentes”. Sostuvo que “de nada sirve” el pase de peronistas “en circunstancias pre electorales”, porque, dijo, “se dan en torno a negociaciones que muchas veces no están ceñidas por la convicción”.



En ese marco, descartó que el macrismo esté “a la caza de intendentes”, dato que comenzó a circular con fuerza por esos días. “Queremos trabajar en conjunto con los 135 intendentes de la provincia, sin importar el color político”, dijo De La Torre para intentar despejar dudas. Consultado por si en el espacio se necesitan más dirigentes peronistas, el Subsecretario de Gobierno y Asuntos municipales, Alex Campbell, señaló ante La Tecla que "acá lo que se necesitan son dirigentes con valores, no estamos a la caza de intendentes"."Hay intendentes que se sorprender por la relación que ha generado la gobernadora María Eugenia Vidal, el Jefe de Gabinete Federico Salvai y el ministro de Gobierno Joaquín De la Torre con cada uno de los jefes comunales", agrega el hombre de San Fernando.Dijo a su vez que "esa afinidad que se ha generado, sin diferencias por los colores políticos, tuvo como consecuencia que muchos intendentes digan 'yo quiero trabajar con ustedes'", y resaltó que "se dio por el trabajo cotidiano y la confianza producida".Más allá de que al parecer se resta importancia al asunto, Campbell tiene bien en claro la cantidad de alcaldes que tiene de su lado. "Asumimos con 65 intendentes y hoy somos 70, pero eso no significa que estemos trabajando para llegar a 71 o 72", completó.Vale recordar que tiempo atrás, mano a mano con este medio, el presidente de Diputados, Manuel Mosca, fue tajante al decir que "el momento para ampliar no es el año electoral, y ahora necesitamos fortalecernos y consolidarnos en el Gobierno”, definió.En el mismo sentido, De la Torre había dicho que “ampliar la base de sustentación” de Cambiemos “no necesariamente se da con la llegada de nuevos dirigentes”. Sostuvo que “de nada sirve” el pase de peronistas “en circunstancias pre electorales”, porque, dijo, “se dan en torno a negociaciones que muchas veces no están ceñidas por la convicción”.En ese marco, descartó que el macrismo esté “a la caza de intendentes”, dato que comenzó a circular con fuerza por esos días. “Queremos trabajar en conjunto con los 135 intendentes de la provincia, sin importar el color político”, dijo De La Torre para intentar despejar dudas.