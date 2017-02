MÚSICA

Charly lanzó su nueva canción: "La máquina de ser feliz"

Es el primer corte de Random, disco que el músico editará a fines de este mes. El regreso del rockstar número uno de la Argentina.

Charly García está de regreso y si bien su nuevo disco, Random, estará disponible a fin de este mes en CD y también en plataformas digitales, ya hay una canción adelanto. Se trata de "La máquina de ser feliz", primer corte de su primera placa de estudio en siete años.Con su voz desgastada, quebrada por el tiempo, los excesos de años atrás y el tratamiento intensivo que viene llevando adelante desde 2009, Charly vuelve a un disco de estudio con las instrumentaciones que viene aplicando desde Rock and roll (Yo) y que repitió en Kill Gil. Sonidos hi fi y mucha guitarra. En el caso de La máquina..., además la intro del tema tiene un guiño a su formación clásica: una aproximación a Chopin, nada menos, y, como extra, una referencia al papa Francisco.Random cuenta con 10 temas y este primer corte fue mezclado por el legendario Joe Blaney (el mismo que le produjo Clics modernos y otros discos) en New York.Charly grabó la mayoría de los instrumentos, además de la voz principal. También en el disco figuran dos temas que el mismo Charly adelantó hace un año: "Rivalidad" y "Primavera". Como bonus, una canción dedicada a su amigo y músico fetiche de su banda, Carlos Alberto "Negro" García López, que falleció en un accidente automovilístico en 2014.Para escucjar la nueva canción de Charly: