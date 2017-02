MAR DEL PLATA

El emotivo discurso de Nico Vázquez en los Estrella de Mar

En la noche el lunes entregaron los Premios Estrella de Mar. El momento más emotivo se vivió cuando le entregaron la estatuilla como mejor actor protagónico a Nico Vazquez. El Estrella de Mar de oro fue para Cacho Castaña.

Nicolás Vázquez dejó atrás el año más duro de su vida, tras la muerte de su hermano Santiago. El premio que recibió en la noche del lunes pasado en los Estrella de Mar en la terna Actuación protagónica de Comedia por su labor en El otro lado de la cama fue un mimo al corazón. Y cuando subió al escenario no pudo ocultar las lágrimas, agarrar la estatuilla y mirar al cielo."Quiero agradecerle a toda la gente que me acompaña, no solamente arriba del escenario, sino abajo, son muchos, a veces uno no se da cuenta de lo que tiene pero cuando pasa algo como lo que está pasando, sobre todo a mis padres que pasan el momento más duro, uno se da cuenta de que es mucha la gente", comenzó con su discurso el reconocido actor.En ese sentido, indicó: "Por 48 horas pasaron 150 personas que traían cosas para comer y tomar. Me hicieron ver el amor como lo sentí siempre, pero me lo hicieron ver muy de cerca".Luego, el conductor agregó: "Le quiero dedicar este premio a mi mamá, a mi papá y a mi hermana, pero sobre todo se lo quiero dedicar a mi mamá que para mí es un ejemplo de vida".Finalmente, se refirió a su hermano menor Santiago: "Gracias vieja, si no fuera por vos no estoy acá. Y si no fuera por él, esta comedia no se hubiera hecho. Hace diez años me dijo 'hacela, la vas a romper toda'. Para vos, hermano, te amo".En tanto, Nico definió a su pareja, Gimena Accardi, como Messi. La actriz no pudo contener su lágrimas y las palabras de amor de Vázquez fueron contundentes.Al final de la velada, se entregó el Estrella de Mar de Oro y Cacho Castaña fue el gran galardonado en una noche llena de emociones.