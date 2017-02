INVESTIGACION

Etchevarren contra las cuerdas: la justicia rechazó los recursos y vuelven a declarar

Mariana, la hermana del intendente de Dolores, deberá volver a compadecer ante la justicia. Así como también lo hará Andrés Cretón, ex Director de Obras y Servicios Públicos de la comuna.





Hace algunos años, el actual intendente de Dolores por Cambiemos, Camilo Etchevarren, se vio envuelto en una trama judicial directamente relacionada con su anterior gestión al frente de la comuna. Por el hecho, fueron denunciados ante la justicia su hermana, Mariana, quien era la asesora legal y técnica del municio, y Andrés Cretón, el ex director de obras y servicios públicos de la comuna.En definitiva, fueron acusados de “Abuso de autoridad, en concurso real con Usurpación de propiedad” en concurso ideal con “Daño”. En ese sentido, la fiscalía investigó (y continúa) la intromisión de Etchevarren y Cretón en un terreno propiedad de un vecino recientemente fallecido y que quedaba para sus hijos. No obstante, los funcionarios habrían ingresado y con topadoras, destruyeron el inmueble para apropiarse de las tierras.Ahora, según pudo saber La Tecla.Info, los recursos presentado por la defensa de los acusados para esquivar el proceso judicial quedaron obsoletos y fueron rechazados en varias instancias.Asimismo, desde la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se informó que no ingresó ningún recurso nuevo que frene la investigación. Por ello, Etchevarren y Cretón deberán volver a compadecer ante la justicia en declaración indagatoria.En tanto, se sumó a la causa al contratista Ricardo Abel Díaz, apuntado por la fiscalía como el facilitador de la maquinaria para avanzar con la destrucción y posterior usurpación.Así las cosas, la hermana y ex funcionaria de Camilo Etchevarren, junto al ex director de Obras Públicas y Servicios, no lograron esquivar la justicia y tendrán que presentarse nuevamente para aclarar la situación respecto al inmueble supuestamente usurpado.