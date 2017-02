PARITARIAS DOCENTES

Los maestros no aceptaron la propuesta salarial de la Provincia y el comienzo de clases está en duda

Roberto Baradel confirmó a este medio que SUTEBA rechazó la oferta oficial de un 18 por ciento en cuatro cuotas, ajustable a la inflación. "María Eugenia Vidal le ofrece a los docentes un aumento de menos de 250 pesos para el primer trimestre -informó-. Es insostenible".

Las paritarias docentes están en agenda desde hace más de una semana. La primera negociación salarial de alto impacto del verano, este año estuvo teñida por la decisión del gobierno nacional de correrse del foco y darle libertad de acción a las provincias. Tras la reunión de gobernadores de la semana pasada, donde acordaron negociar sobre la base de la inflación "que va en baja", el territorio bonaerense se lanzó al ruedo con una oferta que los gremios ya habían desestimado antes de que se inicie la discusión salarial.Luego de la reunión entre el gobierno provincial y los trabajadores de la educación, el secretario general del Sindicato Unido de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel, afirmó a La Tecla: “Por supuesto que no vamos a aceptar la oferta oficial. Para que sepa la sociedad, María Eugenia Vidal le ofrece a los docentes un aumento de menos de 250 pesos para el primer trimestre, e intenta imponer el 18 por ciento en cuatro cuotas. Es insostenible”.En la misma línea, agregó que “una paritaria es una negociación, no una imposición”, y remató: “Lo de los 250 pesos me exime de hacer ninguna calificación sobre la oferta”.Con las expectativas puestas en el comienzo de las clases el próximo 6 de marzo, y con la intención del oficialismo de arrancar en fecha, al igual que el 2015, para demostrar cintura política y capacidad de gestión, el sindicalista dejó la puerta abierta a la posibilidad de ir al paro.“Nosotros esta propuesta la vamos a rechazar. El gobierno se supone que va a volver a convocarnos, esperamos que sea con una propuesta más seria”, concluyó y aclaró que todavía no tienen fecha estimada para el nuevo encuentro.