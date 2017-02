¿CONFIRMACION?

En medio de los rumores por su candidatura, CFK arremetió contra la Provincia

A través de las redes sociales, la ex Presidenta cuestionó la distribución inequitativa de recursos bonaerenses en beneficio de los distritos oficialistas. La semana pasada, trascendió que sería candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires.

“Un reparto que beneficia a los que ya están beneficiados”, inició Cristina Fernández de Kirchner su catarata de tuits contra la gestión de María Eugenia Vidal por el reparto inequitativo de recursos para obras, que favorecería a los distritos manejados por Cambiemos en detrimento de los peronistas.El informe al que hizo referencia la ex presidenta fue elaborado por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), y en el que advierten que Vicente López registra ingresos de casi 6000 pesos por habitante, cuatro veces más que La Matanza o Moreno.“Lejos de mitigar esa desigual distribución de la riqueza, el gobierno de Cambiemos prevé aumentarla en 2017 con uno de los factores clave: la obra pública”, señala el estudio publicado en Página 12.Casualmente, o no, las críticas de Cristina contra la gestión provincial tuvieron lugar días después que trascendiera la confirmación de su candidatura a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires.Tal como publicó LaTecla.Info, quien dio a conocer la noticia fue el presidente Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, Marcelo Puella.Rápidamente, la versión se convirtió en tendencia en las redes sociales y hasta trascendieron reuniones entre espacios opositores para analizar la “bomba política”. Es que todos saben que una postulación de la ex presidenta modifica rotundamente el escenario.No obstante, los soldados más fieles de Cristina negaron la veracidad de la información vertida en Twitter. “La verdad que no tengo confirmación, y dudo que esté”, señaló a LaTecla.Info el intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona.En respuesta a ello, Puella le dijo a este medio que "cada uno tiene su información y su contacto con la jefa. Yo sé que será nuestra candidata. No hay dudas, sólo falta que lo haga público".