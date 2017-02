ELECCIONES

Tras acuerdo de unidad, la UCR pide pista y reclama protagonismo en las listas legislativas

Luego de que los boina blanca acordaran con el PRO presentar sólo una lista en las elecciones de medio término, ahora presionan para no ser dejados de lado y tener una representación equitativa. Desde el alfonsinismo pedían medirse en internas.

La cumbre PRO-UCR terminó como el macrismo quería: que Cambiemos presente una sola lista en las elecciones de medio término. Lo que el oficialismo pone en juego es nada menos que el acompañamiento del electorado. En otras palabras, se plebecita la gestión.Para lograr un buen desempeño en las urnas es necesario, además, no mostrar fisuras. Y será en este camino que la alianza oficialista se propuso transitar durante 2017.No obstante, a la hora de armar la lista de unidad el consenso puede sumergirse en una crisis. Desde el centenario partido salieron a poner las cosas en claro: buscarán tener mayor representación de la que gozan actualmente.“Vamos a tratar de buscar, de negociar y lograr la mayor cantidad de puestos posibles para la UCR dentro de Cambiemos, ya sean concejales o puestos legislativos”, deslizó el presidente del radicalismo juninense, Carlos Mansur.Este fue uno de los principales reclamos de los boina blanca durante los últimos dos años, especialmente de parte del ala alfonsinista, que cada vez que puede pone el grito en el cielo ante la falta de consulta de parte del Gobierno.La última diferencia tuvo raíz en las declaraciones de Juan José Gómez Centurión. “Parece que el PRO, queridos amigos, no entiende una cosa y se olvida de otra. No entiende que Gómez Centurión no es funcionario del PRO, sino de Cambiemos. Y olvida que en Cambiemos está la Unión Cívica Radical, o sencillamente no le importa”, publicó Ricardo Alfonsín en las redes sociales.Y añadió: “No le importa la UCR (ni los hombres del partido que lucharon con valor cívico y físico por la democracia, entre otros, Ricardo Gil Lavedra, Julio Strassera, Santiago López, Daniel Salvador). Lo más grave es que desde mi partido son pocas las voces que se empeñan en hacer entender y recordar esto. No fue este el compromiso de Gualeguaychú”.El alfonsinismo también pidió medirse en internas con el PRO en las elecciones venideras. Pero, como dejó de ser la conducción del partido a fines de 2016, su voz ya no tiene protagonismo.Así las cosas, UCR y PRO deberán negociar los lugares en las listas, sin dejar de lado a la Coalición Cívica y al Partido FE, sus otros dos aliados y teniendo en cuenta, además, la paridad de género, una cuestión para nada menor en el armado de la Provincia.Por lo pronto, radicales y macristas volverán a verse las caras en el próximo Foro de Intendentes de Cambiemos que, como adelantó LaTecla.Info, tendrá lugar el 14 de febrero en Vicente López.