¡UNDERBOOB ALERT!

La foto de Jennifer Lopez que hizo volar las redes

La cantante y actriz de 47 años publicó esta foto en las redes mostrando parte de sus pechos y bajándose su pantalón.

Getting this mind and body ready for Vegas... #rehearsalflow #selfmotivate #AllIHave #February8 #jlovegas2017 #inalilpainrightnowcantlie 😂 #feelsgoodtho #letsgetit Una foto publicada por Jennifer Lopez (@jlo) el 3 de Feb de 2017 a la(s) 11:26 PST

Jennifer Lopez retoma su temporada en Las Vegas, que la llevará a presentarse en el Planet Hollywood con su show All I have hasta el 7 de octubre.Por eso, la boricua más sexy dejó en claro que está on point para dar lo mejor de ella, como está acostumbrada a hacer."Preparando esta mente y este cuerpo para Vegas...", escribió y compartió una de las selfies más sexies de Instagram en donde mostró un sexy underboob y sus abs...¡Mirá!