NOMBRAMIENTO

Lejos del reto, Provincia le da un lugar en el Gobierno al hijo de Gómez Centurión

Tras la polémica desatada por los dichos del titular de la Aduana, la gestión de María Eugenia Vidal designó al hijo de Juan José Gómez Centurión en el Ministerio de Gobierno, cartera que conduce Joaquín De la Torre.

Si bien la gobernadora María Eugenia Vidal se despegó de los dichos del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, y dijo que no compartía la postura sobre la última dictadura militar, parece que el agua ya pasó debajo del puente.Su hijo, que lleva el mismo nombre, fue designado Subsecretario de Asuntos Metropolitanos e Interjurisdiccionales en el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que conduce el ex massista Joaquín De la Torre.La noticia fue revelada por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, municipio donde Gómez Centurión hijo cumplía funciones como Secretario General, cargo que ahora ocupará Hernán Lorenzo.“Las nuevas designaciones son consecuencia del nuevo desafío que Juan José Gómez Centurión asume en la Provincia de Buenos Aires”, expresó Valenzuela.“Agradezco su gran aporte en la gestión de Tres de Febrero durante el año pasado y le deseo mucha suerte en la importante tarea que va a realizar en el Ministerio de Gobierno que conduce Joaquín De la Torre”, añadió.Cabe destacar que su padre, el presidente de la Aduana, quedó envuelto en una fuerte polémica al protagonizar fuertes declaraciones sobre la última dictadura militar que tuvo lugar en Argentina entre 1976 y 1983.“No creo que el Gobierno de facto haya sido un plan sistemático", sostuvo en un programa televisivo acerca de las miles de desapariciones y casos de tortura que se sucedieron durante aquellos años."Si usted dice que fueron 30.000 cuando fueron 8.000, ¿qué está diciendo? Cuando lo enseña en términos históricos y lo expresa en términos históricos, no es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras", dijo Centurión.“Yo no comparto esa visión de la historia", sentenció sobre el plan sistemático de los militares que incluyó, además, el robo de bebés.Rápidamente, tras conocerse las polémicas declaraciones, la oposición en su conjunto salió a pedir la renuncia del titular de la Aduana, tal como sucedió cuando Darío Lopérfido, ex ministro de Cultura porteño, profirió declaraciones similares sobre los desaparecidos.Al respecto, la gobernadora María Eugenia Vidal se despegó de los dichos del titular de la Aduana: “Su opinión no refleja la del gobierno provincial ni nacional. No estoy de acuerdo ni comparto lo que dijo".