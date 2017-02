LOOK IRRECONOCIBLE

Karina Jelinek en un timbreo ¿se suma a la política?

Karina Jelinek, quien acompañó a su nuevo novio, Alberto "Albi" Czernikowski, durante una recorrida por el partido de Malvinas Argentinas.





Karina Jelinek dando sus primeros pasos en la política acompañando a su novio Albi en Malvinas Argentinas. Diferente look al que conocemos. pic.twitter.com/QKhlVJgm6F — Julián R. León 🇯🇵 (@julianrleon) 6 de febrero de 2017

Otras pics de Karina Jelinek en Malvinas Argentinas. Se iniciará en política o solamente acompaña a su novio Albi?? pic.twitter.com/CnD77vAru2 — Julián R. León 🇯🇵 (@julianrleon) 6 de febrero de 2017

Con un look totalmente opuesto al que nos tiene acostumbrados -musculosa gris, jogging rojo y zapatillas-, la modelo se mostró exultante de felicidad junto a los vecinos del municipio de Malvinas Argentinas, de donde su pareja es oriundo y compitió por la intendencia en 2015.Alberto “Albi” Czernikowski, el director de Juventud de la provincia de Buenos Aires, que en las últimas semanas saltó a la fama no por su gestión sino por su romance con Karina Jelinek.La versión oficial indica que el político conoció a Karina en una heladería y quedó embelesado con su belleza. Sin embargo, le costó mucho dar con su celular e iniciar el contacto. Más adelante, Karina cedió ante los encantos del joven político y ambos viajaron a Punta del Este para disfrutar de unos días de relax con amigos.Luego de hacerse públicas las imágenes de la pareja en Punta del Este, surgieron las dudas acerca de la veracidad de este romance. A tal punto que la ex de "Albi",María Saccullo, aseguró que es una relación sentimental simulada para posicionarse políticamente.Mirá las fotos de Karina Jelinek de "timbreo" con los vecinos: