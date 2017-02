SEMILLERO OFICIALISTA

La espera llegó a su fin y la juventud provincial de Cambiemos ya puede salir a la cancha

Tal como adelantó La Tecla a principio de diciembre pasado, se hará oficial el lanzamiento de la mesa de la juventud de Cambiemos. La iniciativa fue impulsada por el gobierno bonaerense. Ahora, las negociaciones internas llegaron a su fin y está todo definido para la oficialización del espacio el próximo mes.

Tal como anticipó La Tecla en los primeros días de diciembre de 2016, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como estrategia para fortalecer sus pasos en la Provincia y ratificar la continuidad de la alianza entre el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el partido Fe, impulsaron el lanzamiento de la Mesa de la Juventud de Cambiemos.Ya en el primer año de gestión del cuarteto partidario se debió echar mano a un racimo de medidas para que la paz y la armonía sean la principal expresión del oficialismo. Es que los disgustos por alguna que otra decisión política, como la incorporación de dirigentes vinculados al Partido Justicialista, impactaron en el buen ánimo de las patas de la coalición de poder, principalmente en la expresión radical de la alianza. Por ello, una de las iniciativas del Gobierno fue impulsar la mesa provincial de Cambiemos y luego avanzar en armados menores en los distritos bonaerenses, para aceitar el vínculo interno.A finales del 2016, a meses de las elecciones de medio término y con un año de mandato en la espalda, desde la Provincia apuntaron a apurar los tiempos para que el ejemplo de los dirigentes mayores sea seguido por los menores, y el semillero del oficialismo salga a la cancha. La puesta a punto de la Mesa provincial de la Juventud de Cambiemos es uno de los temas que ocupó durante el verano al Ejecutivo bonaerense.Conforme a lo que pudo saber La Tecla, dos grandes objetivos se esconden detrás del armado juvenil, que tiene a la diputada bonaerense del PRO Verónica Barbieri como principal armadora. Uno de ellos es confluir en un mismo espacio los partidos integrantes del oficialismo y propiciar la toma de decisiones en conjunto para elaborar políticas públicas articuladamente.“Si no formamos parte de una estructura unificada, no podemos proponer ideas, ni reprochar nada”, explicaron desde la fracción de la juventud radical a La Tecla.El restante punto, y el que verdaderamente quita el sueño a la dirigencia oficialista, es la conformación de un espacio del cual nutrirse de representantes de cara al futuro. Es decir, y en términos futboleros, que la mesa de la juventud sirva como “cantera” de la futura dirigencia de Cambiemos.La idea tiene que ver con lo plasmado por el jefe de Gabinete de la Provincia, Federico Salvai, en diálogo con La Tecla. En aquella oportunidad, el funcionario bonaerense planteó la necesidad de “renovar la política” con gente del entorno y desconocida en muchos casos. No obstante, la propuesta de la mano derecha de María Eugenia Vidal no sería completamente puesta en marcha en las listas de 2017, donde se presentaría un mix entre históricos y caras nuevas. Por ejemplo: el intendente de Vicente López, Jorge Macri, y el neurólogo Facundo Manes o la diputada nacional Gladys González compartiendo boleta, junto a jóvenes.Para Cambiemos, dotarse de dirigentes nuevos “de edad y de ideas” es una necesidad fehaciente y urgente, que tiene que ver con el eslogan que llevó en su momento el frente y apuntó a “terminar con lo viejo y construir lo nuevo”. Para consolidarlo, buscan que al menos las candidaturas para los concejos deliberantes bonaerenses promueva un amplio abanico de nuevos políticos que se sumen a la discusión.Así las cosas, las patas juveniles de la alianza avanzaron en la conformación de la mesa y lograron sortear las internas.El principal escollo con el que se encontraron, y si bien buscaron mantenerlo puertas adentro, fue producto de la Coalición Cívica. Es que, por su idiosincrasia los “lilitos” no contaban con un espacio destinado para la juventud y los más chicos de la CC-ARI no lograban ponerse de acuerdo en quienes serían los representantes.La demora de los representantes de la Coalición Cívica fue una de las principales molestias, inclusive el PRO y la UCR, dejaron ver la molestia por la lentitud del proceso. “Estamos esperando que se pongan de acuerdo”, habían expresado a este medio desde el espacio boina blanca.Así las cosas, y después de las negociaciones, los pupilos de Elisa Carrió determinaron que la representación sería para la concejal de General Viamonte, Mercedes Montanari, y el moronense, Francisco Mones Ruiz.De esa manera, la mesa de la juventud de Cambiemos que será presentada en Pilar, en los primeros días de marzo, quedó conformada por los dos “lilitos”; más la diputada del PRO, Verónica Barbieri, que es la cabeza del espacio; el concejal de Florencio Varela por el PRO, Carlos Boco; el titular de la juventud radical bonaerense, Pablo Juliano y su segundo, Manuel Cisneros; más Saúl Ubaldini (hijo) y Tomás Regente, por el Partido FE.