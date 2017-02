CUARTA SECCION

Esposo de concejal de Cambiemos, se cansó de las críticas y habría ofrecido trompadas

Una denuncia de parte del oficialismo pehuajense, asegura que el marido de una edil habría amenazado a un concejal del Frente para la Victoria.

Días agitados vivió Pehuajó. Conforme a trascendidos, Tomás Gortari Caputto, marido de la edil y máxima referente de Cambiemos en Pehuajó, Felicitas Beccar Varela, habría amenazado al concejal del Frente para la Victoria, Miguel Elola. Por el hecho, el kirchnerista se presentó ante la justicia para dejar en actas una denuncia contra Gortari Caputto.Según detalla en la exposición judicial que se hizo en la Estación de la Policía Comunal pehuajense, el marido de la referente local de Cambiemos habría increpado a Elola en el comercio particular del edil oficialista.Al parecer, Gortari Caputto se mostró irritado por las críticas que recibió su esposa luego del error público de la gobernadora María Eugenia Vidal, cuando en Radio Mitre atribuyó equivocadamente a Pehuajó una mega causa de Lavado de Dinero y Juego Clandestino.Pese a la actitud de sus pares, Beccar Varela fue la única representante del bloque local de Cambiemos que no reconoció ese error y que, sin fundamentos, insistió con la idea de que los delitos realmente existían. El fallo de la Gobernadora, inclusive, fue repudiado por el alcalde Pablo Zurro con duro comunicado oficial donde acusó a la Provincia de atacar al distrito por su pertenencia al kirchnerismo.Por este motivo, desde el oficialismo, no tardaron en llegar las recriminaciones a la líder del PRO pehuajense a través de diversos medios de información. Lejos de intentar calmar esta polémica, la propia Beccar Varela envió a su marido a amedrentar a los autores de las críticas.“Si te seguís metiendo con mi mujer te voy a cag… a trompadas”, habría amenazado Tomás Gortari Caputto en la inmobiliaria del concejal Miguel Elola frente a varios testigos que se encontraban en el lugar.Producto de la situación, el propio Elola se dirigió a la sede policial a realizar la denuncia correspondiente. Por estas horas, la Justicia estudia la denuncia y evalúa una inminente citación al agresor Gortari Caputto.