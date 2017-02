COMIENZA EL DEBATE

Gobierno, docentes y la primera paritaria de 2017: oferta del 18% con pre rechazo gremial

El gobierno de María Eugenia Vidal y trabajadores de la educación volverán a verse las caras este lunes 6 de febrero en lo que será el inicio de la discusión salarial. La Provincia ofrecerá un incremento cercano al 18 por ciento. Los sindicatos ya adelantaron su posición negativa.

Una de las paritarias más difíciles para la Provincia comienza este lunes 6 de febrero. Se trata la de los docentes bonaerense que llegan a la mesa técnica con un rechazo al aumento sugerido por el Gobierno de María Eugenia Vidal.El secretario general del Sindicato Unido de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel, habló días atrás con La Tecla y dejó en claro que los maestros irán por un porcentaje mayor que el 18% sugerido.La cifra será de vital importancia, porque establecerá el parámetro base para que la mayoría de las gestiones locales y los empleados públicos de los distritos delineen el monto que aumentarán sus sueldos. “La inflación de este año, siendo muy cauto, estará entre 25% y 30%”, sostuvo Baradel.Para el referente sindical, “la Provincia quiere disciplinar a todos con la imposición del 18%, pero ellos saben que es imposible, porque hay gremios que no van a firmar por ese dinero, ya que la expectativa de muchos trabajadores es más alta”.En ese sentido, Baradel añadió que “la estrategia del gobierno bonaerense es no mostrar esas expectativas, porque automáticamente suben las pretensiones de todos los sectores”. Además, el líder del sindicato docente más grande del territorio bonaerense adelantó que la discusión será ardua, ya que el Ejecutivo “no cumplió con la cláusula de monitoreo que se fijó el año pasado”.Y añadió: “Primero vamos a empezar a discutir la pérdida del poder adquisitivo del 2016, y después vamos a debatir los números del 2017".Por su parte, la gobernadora María Eugenia Vidal estuvo en la mesa de Mirtha Legrand el pasado fin de semana, donde se refirió a la discusión venidera con docentes."Lo que nos comprometamos va a ser lo que podamos pagar, por suerte la inflación es cada vez más baja", explicó la mandataria, a la vez que alertó que espera "que en un año electoral la política no se meta en el medio".