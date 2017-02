EN CAMPAñA

Elecciones 2017: Massa dice que va a "suturar las heridas del peronismo"

El diputado nacional y posible candidato a SEnador, Sergio Massa se acercó al distrito rionegrino de General Roca en donde fue recibido por el intendente local Martín Soria.

Allí participó en el último día de la Fiesta Nacional de la Manzana, evento que el municipio de General Roca organiza cada año y que reúne a todos los actores de la frutihorticultura, productores, trabajadores y residentes.En su recorrida por el predio ferial de General Roca junto al intendente local Martín Soria, Massa manifestó: “Voy a trabajar para suturar las heridas que al peronismo, y a todos los argentinos, les generó la corrupción”.Además, en diálogo con vecinos y turistas presentes en la celebración realizada en el predio Gobernador Pablo Verani, Massa sostuvo: “A la gente la plata no le alcanza”.De esta manera, el diputado nacional comparte con los productores presentes en el tradicional encuentro, el Proyecto de Ley de Economías Regionales en el que trabaja el espacio que lidera.En ese sentido, Massa comparte algunas de las medidas para mejorar el financiamiento de las economías regionales, como el establecimiento de líneas de crédito a tasa preferencial y el financiamiento.Asimismo, Massa reclamó "que desde el Estado se generen las condiciones para promover la producción local de manzanas a partir de la baja de impuestos al sector. Y que la producción de la sidra tenga el mismo tratamiento que el champagne y en los puertos patagónicos los reintegros a las exportaciones".En tanto, el diputado nacional Marco Lavagna sostuvo que las medidas que propone Massa en el Proyecto de Economías Regionales “complementan a la Ley PyME en materia de reducción impositiva que prevé la exención completa de tasas e impuestos en todos los niveles en las inversiones que realicen, sin costo fiscal ya que si no invierten no hay recaudación".Cabe destacar que el proyecto massista busca a través de medidas como el impulso de los puertos patagónicos, abrir mercados en el exterior para las economías regionales considerando que las PyMEs representan el 40% de las ventas en Argentina pero sólo el 10% de las exportaciones, con muchas posibilidades de crecimiento.Estuvieron presentes acompañando a Massa en toda la recorrida, los legisladores del Frente Renovador y a los legisladores que lo acompañaron en su visita a la provincia, Marco Lavagna, José Ignacio de Mendiguren, Raúl Pérez, Gustavo Bevilacqua y María Emilia Soria; el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua y Rubén Belich, secretario general de la CGT Río Negro, entre otros.