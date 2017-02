ELECCIONES

Massa y CFK lideran encuesta en la Provincia: el oficialismo llega al podio en tercer lugar

Las elecciones de medio término están cada vez más cerca y las consultoras ya manejan algunos números de acuerdo a los candidatos tentativos. Según reveló González y Valladares, la oposición es favorita para ganar en las urnas. Primero, se ubica el líder del Frente Renovador y segunda, la ex Presidenta. Los sigue Cambiemos, muy atrás.

Si las elecciones fueran hoy, Sergio Massa resultaría victorioso. Al menos así quedó plasmado en la encuesta que realizó González y Valladares, en la que se reveló que el líder del Frente Renovador cuenta con una intención de voto de 40,7 por ciento.En segundo lugar quedó Cristina Fernández de Kirchner, con 35,6 por ciento, seguida por Lilita Carrió con 28,3%. En este orden resulta llamativo que a pesar de contar con un alto caudal de adeptos, tanto la ex mandataria presidencial como Lilita cuentan con alta imagen negativa, resultando que “no las votarían” el 55 y 54 por ciento, respectivamente.Cuando la medición se realizó por fórmula, las intenciones de voto descendieron considerablemente. En este escenario, Sergio Massa y Margarita Stolbizer sumaron 27,7%; CFK y Daniel Scioli registraron 24,2%; que Carrió y otro candidato de Cambiemos, 19,1 por ciento; mientras que Florencio Randazzo apenas registraría 6 por ciento.Pero, ¿cómo se modificaría el escenario si Cristina no se presentara? En este sentido, Massa-Stolbizer totalizaron 30,5 por ciento; Scioli-otro candidato 16,6%; Randazzo-otro candidato 12%; y Carrió-otro candidato, 16 por ciento.Por otro lado, la mitad de los encuestados aseguró que en las próximas elecciones votará a un candidato de la oposición; el 35 por ciento se inclinó por uno oficialista y la restante porción aún no sabe o no contesta.En tanto, en cuanto a la evaluación de la gestión presidencial nacional, a cargo de Mauricio Macri, el 41 por ciento de los encuestados señaló que es “mala”; y el 36% la calificó como “buena”. Por el contrario, a la gestión de María Eugenia Vidal, el 51% cree que es “buena” y tan sólo el 26% la considera “mala”.No obstante, vale destacar que el 42 por ciento de los encuestados cree que si bien su situación es peor que la del año pasado, mejorará en 2017 “porque cree que el Gobierno aplicará las medidas adecuadas”.