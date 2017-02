NEGOCIACION

Arranca la paritaria docente y los gremios se plantan: “Quieren disciplinar a todos con el 18%”

Con los trabajadores municipales, los intendentes y la comunidad educativa a la espera de la definición, el gobierno de María Eugenia Vidal y los docentes volverán a verse las caras este lunes 6 de febrero en lo que será el inicio de la discusión paritaria.

El secretario general del Sindicato Unido de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel, habló con La Tecla y dejó en claro que los maestros irán por un porcentaje mayor que el 18% sugerido.La cifra será de vital importancia, porque establecerá el parámetro base para que la mayoría de las gestiones locales y los empleados púbicos de los distritos delineen el monto que aumentarán sus sueldos. “La inflación de este año, siendo muy cauto, estará entre 25% y 30%”, sostuvo Baradel.Para el referente sindical, “la Provincia quiere disciplinar a todos con la imposición del 18%, pero ellos saben que es imposible, porque hay gremios que no van a firmar por ese dinero, ya que la expectativa de muchos trabajadores es más alta”.En ese sentido, Baradel añadió que “la estrategia del gobierno bonaerense es no mostrar esas expectativas, porque automáticamente suben las pretensiones de todos los sectores”. Además, el líder del sindicato docente más grande del territorio bonaerense adelantó que la discusión será ardua, ya que el Ejecutivo “no cumplió con la cláusula de monitoreo que se fijó el año pasado”.Y añadió: “Primero vamos a empezar a discutir la pérdida del poder adquisitivo del 2016, y después vamos a debatir los números del 2017".Por su parte, el ministro Alejandro Finocchiaro adelantó: “Nosotros nos vamos a reunir en la mesa paritaria con la mente muy abierta y vamos a discutir todo lo que haya que discutir porque queremos que el 6 de marzo empiecen las clases”.En ese sentido, el funcionario expresó: “Siempre soy muy optimista, nos vamos a sentar con los gremios con María Eugenia Vidal, lo que vamos a ofrecer es lo que podemos, no se puede ofrecer lo que no se puede pagar”.Al referirse a las negociaciones paritarias, Finocchiaro manifestó que “si los representantes sindicales van a actuar como gremialistas es muy posible que cerremos un acuerdo”. Además, el Ministro aclaró que uno de los problemas es que “el paro se utiliza como primera herramienta de presión y creo que los adultos debemos discutir nuestras problemáticas con los chicos en las aulas”.