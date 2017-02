REPUDIO

Diputados K arremetieron contra el intendente que dijo que Macri “es una rubia linda con aliento a ajo"

Desde el bloque del Frente para la Victoria en la Cámara Baja bonaerense, repudiaron los dichos del alcalde oficialista de Chacabuco, Víctor Aiola. Asimismo, presentaron en la Legislatura un proyecto de declaración en repudio a las expresiones “misóginas”.





El pasado martes, salió a la luz una declaración del intendente de Chacabuco por Cambiemos, Víctor Aiola, en la que manifestaba no estar totalmente de acuerdo con las políticas de Mauricio Macri. En definitiva, según medios locales, el alcalde habría dicho que “Macri es una rubia linda con aliento a ajo”.La comparación del hombre de cuna en la Unión Cívica Radical tendría sus bases en que hay cuestiones de la gestión presidencial que le gustan y otras que no.No obstante, al día siguiente, el mismo Aiola aclaró sus dichos. En conversación con La Tecla.Info explicó: “La declaración fue sacada de contexto, me preguntaron si yo estaba de acuerdo con todo lo que se hace desde el estado nacional, no de la figura del presidente. Yo digo que con algunas cosas si y con otras no, le digo: `es un matrimonio, que por ahí te gusta, es rubia, es linda, pero por ahí te vas a dormir y yo ronco y ella tiene olor a ajo´. Eso dije, en un ámbito distendido”.Así las cosas, según pudo saber este medio, luego de que en Cambiemos celebraran que la comparación no tuvo fuerte repercusión política, llegó la respuesta. No desde las filas macristas de la alianza gobernante, sino desde el bloque de diputados kirchneristas de la provincia de Buenos Aires.En definitiva, el sector más arraigado al kirchnerismo en la Cámara Baja, repudió las declaraciones de Aiola por el grado de “misoginia”.“El símil que hace (Aiola), además de ser anacrónico y poco asertivo, llama la atención porque expone la constante necesidad de los varones machistas de cosificar a las mujeres y darles un lugar simbólico en el que sólo valen por su cuerpo, un cuerpo que es calificado y medido según estándares impuestos y que, si abandona los cánones correspondientes, se sanciona”, apuntó la diputada bonaerense Lucía Portos desde su cuenta de Facebook.En la misma línea agregó: “Los comentarios de esta índole, así como las publicidades donde las mujeres son representadas como objetos de consumo, o los chistes machistas sobre el rol doméstico que deberían ocupar, carecen de sentido en una sociedad que se acerca al segundo paro general de mujeres y donde la coyuntura demanda nuevas formas de representación, más equitativas, más justas y más igualitarias”.“No es extraño éste nivel de misoginia en un funcionario que adscribe o adscribió a los lineamientos de Cambiemos, que son los que contienen también a machistas como Miguel del Sel o el propio Presidente el que se despachó con varias definiciones como `a las mujeres les gusta que les digan qué lindo culo tenés´ y otras desafortunadas expresiones machistas”, abundó Portos.Por último, sentenció: “La gestión de Mauricio Macri es un desastre antipopular, corrupto y cruel. Nada tiene que ver una mujer con eso, cualquiera sea el color de su cabello”.Además de Portos, la presentación de los diputados del Frente para la Victoria, en repudio al intendente de Chacabuco, fue firmada por los legisladores César Valicenti, Miguel Funes, Gabriel Godoy, Marisol Merquel, Juan Debandí y José Ignacio Cote Rossi.