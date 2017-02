EN EL GYM

El tremendo look deportivo de Mariah Carey: tacos y medias red

La popular cantante mostró una particular forma de ejercitarse que despertó burlas y ácidos comentarios de sus seguidores.

Climb every mountain 👊🏾😘 @gunnarfitness Una foto publicada por Mariah Carey (@mariahcarey) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 7:35 PST

We must we must ... ;) 😘 @gunnarfitness Un vídeo publicado por Mariah Carey (@mariahcarey) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 7:30 PST

Running amok. @gunnarfitness Un vídeo publicado por Mariah Carey (@mariahcarey) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 7:18 PST

La diva de 46 años es conocida por sus particulares pretensiones. Esas mismas exigencias, Mariah Carey as impone también para recurrir a un gimnasio para realizar sus rutinas físicas para mantenerse como una diosa. Sin embargo, excéntrica como pocas, la diva estadounidense fue a al gimnasio a ejercitarse vestida con medias de red, tacos y un body con un escote revelador y tan ajustado que dudamos que haya podido respirar con normalidad.En su cuenta de Instagram, Carey mostró sus particulares "zapatillas con taco", unas medias de red que dejaban ver su trasero, blanco de todo tipo de burlas por parte de los seguidores de la artista. En pocas horas, había conseguido casi 70 mil likes y más de 4 mil comentarios. Orgullosa de su cuerpo, la cantante se mostró imperturbable ante las críticas y publicó dos videos más que mostraban su actividad.Entre los mensajes que recibió pueden leerse: "Uuuuuh, ¿por quéeeeee?", escrito por un usuario identificado como @kimmcginty. Otro fue más cruel: "Tú no eres normal", publicó @robynsantiago. "Vi esto y pensé qué ridículo eran los zapatos y la pose para un gimnasio", dijo @nim55s. "¿Puedes alguna vez vestirte normal?", fue el comentario de @amspam00. Otro troll señaló respecto a la figura de Carey: "Pareciera que necesitas sacarte los tacones y en realidad hacer ejercicio". "¡Estás muy gorda! Necesitas hacer mega ejercicios", cuestionó @shubbar_1.Pero a la diva no le importaron las críticas y continuó riendo. A tal punto que publicó otros dos videos en los que puede vérsela reír alegremente y hacer ejercicios. La grabación consiguió cientos de miles de reproducciones pero los comentarios continuaron con las ofensas.¡Mirá!