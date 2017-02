PROVINCIA

Los médicos anunciaron un nuevo paro: martes 7 de febrero

Tras finalizar una nuevo huelga en demanda de aumentos salariales, los médicos y profesionales de la salud de hospitales bonaerenses le pusieron fecha ayer al paro de 24 horas que ya había decidido hacer: será el martes próximo.

El Consejo Directivo de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) resolvió que la medida de fuerza se concretará "en forma activa, con asambleas y debates en los centros de salud”, se informó.El del martes será el tercer paro en lo que va del año en los hospitales de la provincia y podría ser la antesala de nuevas medidas de fuerza, ya que en el Consejo también resolvió que sesionará nueva el 17 de este mes, cuando podría aprobarlas.Cicop, que fue a la huelga el 11 de enero, se convirtió en el primer gremio en parar este año, y en los próximos días –cuando reciban el pago de sus haberes- comprobarán si les fueron aplicados o no los descuentos. Como se indicó, Villegas reiteró que descontará ese día y el del paro de ayer.La paritaria con Cicop es la única que el Gobierno no pudo cerrar el año pasado, luego de que el gremio rechazara por “irrisoria” el 22 de diciembre una oferta de 1,6 por ciento para el último trimestre del año que redondeaba un 35,5 por ciento anual.El Gobierno y el sindicato retomaron las negociaciones hace dos semanas en una mesa técnica en la que no se discutió el aumento salarial para el último trimestre de 2016, por lo que los médicos calificaron la reunión como un “fracaso”.Ayer, en medio del paro, denunciaron que en varios hospitales recibieron “auditorías intimidatorias” para controlar la asistencia del personal médicos.Fuente: DIB