MEDIDAS RáPIDAS

Proteccionismo Trump: las consecuencias en la Provincia

Donald Trump asumió en la presidencia de Estados Unidos y ya cumplió parte de sus promesas de campaña. Además de la construcción de un muro en la frontera con México, el flamante mandatario de la potencia mundial suspendió por 60 días la importación de limones de Argentina.

Esta medida, por supuesto, encendió la alerta de los sectores productivos del país, que ven cómo las puertas del gigante americano se cierran frente a sus narices. Apenas unos meses atrás, el ahora expresidente estadounidense, Barack Obama, firmó una serie de acuerdos comerciales con Mauricio Macri. “Argentina volvió al mundo”, se regodeó el jefe de Estado nacional.Ahora, la historia parece ser otra. Donald Trump está dispuesto a encerrarse cada vez más y profundizar el proteccionismo yanqui, para “hacer América grande otra vez”. En este contexto, ¿cómo perjudicaría un cierre de importaciones a la provincia de Buenos Aires?En principio hay que señalar que Estados Unidos no es el principal destino de las exportaciones bonaerenses. Según el informe elaborado por el Ministerio de Economía de la Provincia, a cargo de Hernán Lacunza, correspondiente al mes de noviembre de 2016, el principal socio comercial es Brasil, país al que se exportaron diversos productos por 4.979 millones de dólares. En segundo lugar se ubica China, con US$ 1.288 millones; y luego viene Chile, con 984 millones de dólares en exportaciones.En cuarto puesto aparece Estados Unidos, territorio en el que ingresaron producciones bonaerenses por 888 millones de dólares entre enero y noviembre de 2016. Es importante subrayar en este punto que el envío de mercancía de la Provincia a Norteamérica se vio incrementado en un 36% con respecto al mismo período de 2015, año en que totalizaron 653 millones de dólares.Dentro de los principales rubros se destacan las manufacturas de origen industrial, que representan el 44,47% del total, con preponderancia de los metales y productos químicos. Les siguen las manufacturas de origen agropecuario, siendo los productos más exportados las pieles, cueros y desperdicios de la industria alimentaria. En tercer lugar se encuentran los productos primarios, con protagonismo cerealero, mientras que en última instancia la Provincia exporta a Estados Unidos combustibles y energía.En cuanto a las consecuencias para el territorio bonaerense, la Máster en Ciencias Sociales de FLACSO, Anabella Busso, apuntó que “el desafío que viene es ver si el gobierno de Mauricio Macri va a lograr que se concrete el programa de inversión de las empresas norteamericanas en Argentina”.De no ser así, tal como se especula teniendo en cuenta los primeros movimientos de Trump, “el mayor impacto lo sufre la provincia de Buenos Aires, porque una mayor cantidad de industrias iban a estar radicadas acá”.Además, la analista puntualizó que con la victoria de Trump “se abren lobbies en contra de las exportaciones de carne de Argentina hacia ese país”, cuestión que también atenta contra las pretensiones de los bonaerenses. Ante este panorama, em-presarios y productores argentinos no desesperan.Si bien son conscientes de que el mercado estadounidense es uno de los más prometedores, lo cierto es que otros son los países que protagonizan los intercambios comerciales. El desafío ahora será comenzar a entablar relaciones con aquellas naciones que Estados Unidos dejará de lado en orden de salvaguardar lo suyo. Primer objetivo: México.