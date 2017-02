RECORRIDA

Vidal y una visita que levanta: llegó a La Feliz para bancar a Arroyo

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, visitó ayer el hospital interzonal Oscar Alende y un campamento de verano en la ciudad de Mar del Plata, situación que se lee como un respaldo para la Comuna.

Acompañada por el complicado intendente local, Carlos Arroyo, Vidal recorrió las obras de refacción del hospital Alende, un centro asistencial que atiende pacientes del partido de General Pueyrredón y distritos vecinos.Luego, la gobernadora asistió a un campamento de verano del Movimiento Cristiano y Misionero en el barrio Bosque Grande.Es importante señalar que desde que asumió, hace poco más de un año, Arroyo no logra hacer pie ni estabilizar la gestión.En este tiempo, no solo debió recurrir a ayuda del gobierno bonaerense, sino que además fue protagonista de más de un traspié que lo dejó en el ojo de la tormenta.Días atrás el concejal de Acción Marplatense Santiago Bonifatti apuntó contra el jefe comunal tras conocerse que el municipio no presentó ni una carpeta que permitiera sostener la candidatura de la ciudad para organizar los Panamericanos en 2023.Por si fuera pooco, una semana antes, Conforme a lo informado por el portal marplatense 0223, un vecino que identificó a la camioneta del alcalde estacionada en doble fila, decidió filmar la irregularidad del vehículo oficial.Y la acción despertó el enojo del chofer de Arroyo que se bajó de la camioneta e increpó al filmador y, por la fuerza, obligó a que deje su filmación.