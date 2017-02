ELECCIONES 2017-2019

¿Qué trama el peronismo para que la complicada CFK diga “sí, quiero” y se presente como candidata?

Mientras CFK juega al misterio político y se apresta a la indagatoria ante Bonadío, el peronismo baraja las cartas y apuesta a mostrar unidad para convencerla de que juegue en las próximas elecciones. Paulatinamente, se multiplicarán los gestos de una tropa homogénea, la bajada de línea es “mostrar unidad” y no presionarla con una potable candidatura.

Las fotos que esta semana el peronismo comenzó a mostrar en torno a la unidad significó algo más que una mera postal. Como un iceberg, exhibió solo la punta pero debajo del agua hay mucho más de lo que se percibe.No fue la convicción del peronismo sino las encuestas las que terminaron de aceptar que CFK tiene que liderar. Por fuera de las chicanas y los rencores que dejó el último armado de listas, hay una realidad: la ex Jefa de Estado concentra un caudal de votos que nadie, ni el más testarudo del PJ, puede discutir.Pero, fiel a su estilo, CFK repetirá la estrategia del 2011 para confirmar si es candidata o no, y ese suspenso -hacia dentro del PJ- funciona como una máxima disciplinadora dentro de un contexto donde hay escasez de candidatos que se animen a poner la cara.Frente a este panorama, el peronismo comenzó a dar los primeros gestos de unión partidaria. El primero de ellos fue la foto del martes pasado en la sede del PJ de Capital Federal. Y obvio, la palabra más mencionada por los integrantes de la mesa política al dejar el lugar: unidad.El segundo comenzará la semana que viene cuando el bloque de diputados del FPV empiece las reuniones con las bancadas del “Chino” Navarro y Walter Abarca para volver a ser la primera minoría.Y el tercero se verá 18 de febrero en Santa Teresita donde el peronismo ampliará el ángulo de la foto sumando intendentes, dirigentes y legisladores. "Vamos estar todos los sectores, será un encuentro donde evaluaremos el año de gestión de Macri", dijo a La Tecla un diputado camporista.“La idea es mostrar unidad y no presionar a CFK con que tiene que ser candidata”, le señaló a este medio otro legislador del palo kirchnerista ya que “ella no se va a presentar si sabe que puede perder, si juega lo hace para ganar”.Por supuesto, no todos quieren a Cristina como candidata. Algunos prefieren jugársela sin la ex presidenta, pues entienden que el camino hacia 2019 todavía es largo y que 2017 puede servir para empezar a instalar seriamente a un representante de la tan mentada renovación.Más allá de lo político-electoral es importante indicar que el juez federal Claudio Bonadío citó hoy a declaración indagatoria a CFK, a sus hijos Máximo y Florencia, y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez por supuesto cohecho y lavado de activos en la causa que investiga el alquiler de propiedades de la sociedad "Los Sauces".La ex mandataria tendrá que presentarse en los tribunales federales de Retiro el próximo 7 de marzo a las 9 de la mañana, mientras que, un día antes, deberán hacerlo sus hijos Florencia y Máximo, quienes enfrentarán la primera indagatoria en una causa penal por delitos de corrupción.Por último, hay que señalar que la viuda de Néstor Kirchner ya está procesada en la causa por la venta de dólar futuro al final de su gobierno, también a cargo de Bonadío, y en otra pesquisa por el direccionamiento de obra pública a favor del empresario Báez en Santa Cruz, que tramita el juez federal Julián Ercolini; informó Télam.También está imputada en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, abierta por orden de la Cámara Federal de Casación y a cargo del juez Ariel Lijo.