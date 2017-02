PERGAMINO

Subsidios para inundados insólitos: más de 40 cmts. de agua, 8000 pesos; menos de 40, 5000

La medida fue publicada en el sitio web de la Municipalidad de Pergamino, distrito que sufriera en este último tiempo las graves inclemencias del tiempo. El chequeo lo hace la Secretaría de Desarrolllo Social. Hoy se empezaba a pagar

Increíble, pero real. La Municipalidad de Pergamino, conducida por el macrista Javier Martínez, anunció el inicio del pago de subsidios a los vecinos que fueron afectados por las inundaciones durante todo el mes de enero.Según publicó en su sitio web (http://pergamino.gob.ar/listado-de-subsidios) diferenció dos montos diferentes de acuerdo a los “niveles de afectación”. Si el vecino se vio afectado con el ingreso de hasta 40 centímetros, inclusive, de agua en su vivienda, recibirá del Ejecutivo la suma de $5000.Luego de los 40 centímetros, en tanto, se le abonarán $8000. Según explicaron desde la intendencia de Javier Martínez (Cambiemos), las medidas “fueron tomados por sistema georeferenciado de cotas, altitudes y por cuadras”.Para ello, “se toma como referencia a la parcela con el titular del dominio y chequeado con la Secretaria de Desarrollo Social”, mientras que “a partir del 20 de febrero se habilitarán puntos de reclamo para los que no se encuentren en los listados. Como por ejemplo el caso de los inquilinos”.De acuerdo a lo informado por Martínez a LaTecla.Info, las inundaciones en Pergamino, catalogadas como las más graves de los últimos 20 años, dejaron como saldo 3000 evacuados y 13800 vecinos afectados.Según los números oficiales, hubo 500 evacuados en 4 centros distintos, y 2500 autoevacuados. La inundación afectó a 230 manzanas, es decir, a 13800 vecinos.“Para el vecino que se inundó, el daño es terrible. Que después de 20 años no se hayan hecho las obras públicas hidráulicas mínimas para contener la cuenca del arroyo Pergamino es una barbaridad”, manifestó el jefe comunal.“Queremos entregarle una ayuda a la gente, que no va a recuperar todo lo que perdió, pero sí algo”, había adelantado el intendente que entregará sumas diferenciadas a los vecinos en concepto de subsidio.