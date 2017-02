GIRA COSTERA

Vidal visitó a Yeza pero le respondió a Barrera: “Me molesta lo de vieja, me considero joven”

La gobernadora bonaerense estuvo de visita en Pinamar y tras recorrer el cuartel de bomberos realizó declaraciones a la prensa. Allí, le bajó la espuma a los dichos del intendente gesellino quien la había enmarcado dentro de la “vieja política” por no recibirlo. “Mí único interés en cada lugar es que podamos trabajar juntos para resolver los problemas partidarios que tenga la gente, después las diferencias partidarias se resuelven en las urnas”, señaló.





María Eugenia Vidal se encuentra de gira por la costa atlántica. Tras recorrer el cuartel de los bomberos voluntarios para felicitar el trabajo hecho durante los incendios que sufrió ese distrito tiempo atrás, la gobernadora bonerense dialogó con la prensa y respondió con un toque de humor las chicanas vertidas por el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera (FpV) quien la acusó de pertenecer a la vieja política ya que no lo había recibido.“Lo que más me molesta es lo de vieja porque me considero una persona joven”, señaló la mandataria provincial y agregó: “Mi único interés en cada lugar es que podamos trabajar juntos para resolver los problemas partidarios que tenga la gente, después la diferencias partidarias se resuelven en las urnas como deben ser, la gente elije y al día siguiente todos tenemos que estar trabajando juntos”.Además, Vidal habló sobre la marcha del Operativo Sol y resaltó: “Hemos tenido bajas en todos los delitos, hay mas policía y más equipamiento y centros de monitoreo que antes no estaban”.“Antes la provincia desvestía un santo para vestir otro, todos los vecinos estan protegidos”, sostuvo la Gobernadora en lo que significó un palito para la política de seguridad del su antecesor, Daniel Scioli.Dentro de ese contexto, el intendente pinamarense, Martín Yeza, aprovechó para remarcar que “antes teníamos un Gobernador que venía siempre a Pinamar pero en nuestra ciudad no había obras y ahora tenemos una Gobernadora que viene una o dos veces por año pero en Pinamar hay obras todos los meses”.