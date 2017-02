ESCANDALO

Juliana, el helicóptero y un banco suizo: la oposición salió con los tapones de punta

Tras conocerse las imágenes que mostraban a la primera dama y su pequeña hija ser recogidas por el helicóptero oficial a Punta del Este, dirigentes del arco opositor pusieron el grito en el cielo. Más aún cuando, se reveló la presencia de un vehículo de Julius Bär, una financiera suiza, en la que el Presidente tenía 18 millones de dólares.

Un verdadero escándalo se desató luego de que se dieran a conocer una serie de imágenes de la primera dama, Juliana Awada, y su pequeña hija Antonia, a punto de subirse al helicóptero presidencial para regresar al país de su descanso en Punta del Este.A raíz de esto, numerosos dirigentes de la oposición salieron con los tapones de punta a criticar tal accionar. Desde el kirchnerismo, en particular, no tuvieron piedad al recordar que los cuestionamientos a al ex jefa de Estado, a la que acusaron de utilizar el avión oficial Tango 01 para trasladar los periódicos.Pero la mayor bronca se disparó cuando se conocieron más fotografías, especialmente, aquella en la que se veía, al lado del helicóptero, una camioneta del banco suizo Julius Bär, y varios hombres descargando bolsos.Según trascendió, el Presidente Mauricio Macri tenía depositados 18 millones de dólares en aquella financiera suiza, con sede en Bahamas. La información fue revelada tras desatarse el escándalo por los Panamá Papers y las cuentas offshore del mandatario y su familia.