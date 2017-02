BALANCE

Enero en la costa atlántica: una temporada llena de sinsabores

El balance del turismo en enero arroja una serie de datos cuyas variables indican que no fue el mejor de los veranos. Los casos Mar del Plata y Pinamar como polos opuestos. Qué sectores perdieron y cuáles ganaron.

Se fue enero y los números finos de la temporada no conformaron a todos. Si bien varios intendentes hicieron hasta lo imposible para cerrar acuerdos que no espanten a los turistas y depositaron sus máximas expectativas en la segunda quincena, los resultados dejaron sinsabores hacia dentro de los diferentes distritos costeros y replicaron un verano que dejó bastante que desear para los rubros que viven del turismo.Ninguno ganó. A lo sumo, al que me-jor le fue apenas si pudo superar -en escasísimos puntos- a la temporada anterior. Dentro de este panorama, los dos polos costeros por excelencia, Mar del Plata y Pinamar, volvieron a diferenciarse. El primero logró salvar el verano. El segundo, por el contrario, tuvo una merma considerable de gente.PinamarEn la ciudad costera más visitada por el amplio espectro político bonaerense se generaron divisiones entre los resultados que arrojó el turismo para los hoteleros y para las inmobiliarias.“Gente va a haber en Pinamar, vamos a tener porcentajes de ocupación altos; la primera quincena de enero tendrá un 75% de reserva hotelera, y esperamos una segunda quincena con 85% y 90% de ocupación”, había señalado el intendente pinamarense, Martín Yeza, a La Tecla días antes de que comenzara enero. Sin embargo, la afirmación del acalde de Cambiemos fue sólo un anhelo.En efecto, salvo raras excepciones, el promedio de ocupación estuvo por debajo de esos parámetros. Incluso hubo una particularidad: los alquileres de casas y departamentos perdieron por goleada frente a los hoteles. “Es la peor temporada en los últimos diez años”, asegura-ron desde Consultores Inmobiliarios a La Tecla. “Estamos trabajando con los mismos precios del año pasado y no tenemos clientes”, agregaron.Pero si bien a los hoteleros les fue mejor, los dividendos no se repartieron de manera uniforme, ya que los hoteles con menos estrellas fueron los que presentaron menos ocupación. En ese sentido, desde el hospedaje 4 estrellas “Algeciras” confiaron a La Tecla que trabajaron con alrededor de un 20% de aumento y lograron tener, entre semana, un 60% de ocupación, mientras que hacia el fin de se-mana llegaron a registrar ocupación completa. No obstante, desde un hotel cuya categoría alcanza a una estrella presentaron un panorama similar a las inmobiliarias. “A la inflación no la pudimos cubrir, porque nos estamos manejando con los mismos precios del año pasado y, sin embargo, no tuvimos gente”, dijeron en el paraje San Remo.Mar del PlataLa Feliz salvó las papas. La ciudad más visitada en enero fue la gobernada por el intendente Carlos Arroyo (Cambiemos). Así y todo, no superó por mucho margen su performance de enero 2016. Según señalan desde el Ente de Turismo de Mar del Plata, “el incremento turístico creció apenas un 2%”.Además, estadísticas pertenecientes a la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, a las que pudo acceder La Tecla, indican una mejora en la segunda quincena, con reservas entre 90% y 100% en hoteles 5 estrellas. En este destino costero, la estadía en promedio general es de tres a cuatro noches, y el comportamiento habitué marcó una tendencia: los hospedajes recibían consultas para el resto de la temporada, pero la confirmación fue más lenta que en otras temporadas estivales, ya que los veraneantes confirmaban su estadía a medida que se acercaba la fecha de llegada.