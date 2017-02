BAHIA BLANCA

Intendente pidió licencia y los municipales se declararon en huelga

En Bahía Blanca, la planta de trabajadores municipales realizó una medida de fuerza por la ausencia del Poder Ejecutivo en la discusión salarial. Héctor Gay, jefe comunal por Cambiemos, está en uso de licencia.

Héctor Gay, intendente de Bahía Blanca por Cambiemos se encuentra en uso de licencia, por ello, la comuna quedó a cargo de la intendenta interina, Constanza Rivas Godio. Hasta allí, un proceso sin ningún hecho llamativo, ni fuera de lo normal.No obstante, el problema para la comuna del sur de la provincia de Buenos Aires surgió en las últimas horas. Es que, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales se declararon en huelga y cuestionaron con dureza al gobierno comunal.Conforme a la denuncia realizada por el gremio que aglomera a los trabajadores municipales bahienses, desde el Poder Ejecutivo local no se presentó nadie en la reunión programada para avanzar en el debate por las paritarias. El comunicado oficial de los trabajadores sostiene que ante la ausencia de autoridades, se sintieron “discriminados”. Asimismo, subrayan que con la presencia de Héctor Gay en su cargo “esto no pasaba”.La discusión no quedó ahí, y desde la intendencia interina Godio respondió las acusaciones y señaló que “crearon un conflicto que no existía”. Además, cuestionó a los delegados municipales: “no es necesario que los 50 delegados abandonen sus puestos para discutir”, expresó.Así las cosas, este viernes, la comuna bahiense no contará con la labor de la planta municipal por la medida de fuerza que se extenderá hasta las 24 horas.Cabe destacar que, desde la provincia de Buenos Aires se aconsejó a los municipios que el acuerdo salarial no supere el 18 por ciento de incremento. Ya son varios los municipios que acataron el mensaje de María Eugenia Vidal y que cerraron aumentos sobre el techo inflacionario que el gobierno espera para el 2017