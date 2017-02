PARA EL CACHETAZO

El HCD apunta contra Arroyo por no tener los papeles al día

Luego de que se supiera que Mar del Plata no es candidata a ser sede de los Panamericanos del 2023, cruzaron al intendente por no haber presentado la documentación correspondiente.

Desde que asumió, hace poco más de un año, el intendente de General Pueyrredón, Carlos Arroyo (Cambiemos), no logra hacer pie. En este tiempo, no solo debió recurrir a ayuda del gobierno bonaerense para enderezar el rumbo de su gestión, sino que además fue protagonista de más de un traspié que lo dejó en el ojo de la tormenta.En esta oportunidad, el concejal de Acción Marplatense Santiago Bonifatti apuntó contra el jefe comunal tras conocerse que el gobierno municipal no presentó ni una carpeta que permitiera sostener la candidatura de la ciudad para organizar los Panamericanos en 2023.La Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), informó que las ciudades de Buenos Aires, Argentina y Santiago de Chile, Chile, presentaron sus Cartas de Intención en tiempo y forma para ser candidatas a obtener la sede de los XIX Juegos Panamericanos del 2023. De esta manera se confirmó que Mar del Plata quedó sin chances de organizar el evento para el cual se había postulado tiempo atrás.“La semana pasada cuando aparecían declaraciones de ministros en la ciudad de Buenos Aires, advertíamos esta situación donde se hablaba que la única ciudad de la Argentina que había presentado su postulación era Buenos Aires”, dijo Bonifatti. “Lejos de obtener una respuesta del Ejecutivo local, hoy conocemos con mucha tristeza que Mar del Plata no es candidata porque el gobierno municipal omitió hacer la presentación de la ciudad como organizadora de los Panamericanos”, añadió.Bonifatti resaltó que “si se omitió es una falta grave porque no solo es un proyecto que se impulsaba desde el gobierno anterior sino que era un anhelo de toda la comunidad en su conjunto. Ademas funcionarios actuales del Emder habían apoyado esta postulación”.Por último indicó que “una vez más nos encontramos con una situación donde tenemos que dilucidar si hubo falta de gestión o si hubo impericia en la forma de la presentación para ser candidatos”, finalizó.