SORTEO

Mario Kohan será el nuevo juez titular de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires

Así lo confirmaron desde la Corte a LaTecla.Info. Se trata de uno de los titulares de la Sala 4 de Tribunal. Su nombre salió de un sorteo entre todos los magistrados de Casación. Asumirá en reemplazo de Federico Domínguez, quien falleció la semana pasada por causas naturales, y estará en el puesto durante un año.

Su nombre salió sorteado entre todos los magistrados de Casación y estará en el puesto durante un año. Pasado ese período, el juez Carlos Natiello será el que quede al frente de uno de lo tribunales más importantes del territorio provincial desde su creación.Al magistrado le corresponde el puesto por ser el de mayor antigüedad en el cuerpo, y será sucedido doce meses más tarde por quien le siga en antigüedad. Y así sucesivamente hasta completar la presidencia por parte de los integrantes de las seis salas.La Ley sancionada en 2009, modificó la 11.982, correspondiente a la creación del Tribunal, en la cual se establecía que el cargo de Presidencia era vitalicio. La 14.065 incluyó la siguiente cláusula transitoria: “Cuando vacare la actual Presidencia fija del Tribunal, ese cargo se ejercerá por el término de un año, será desempeñado rotativamente por los miembros del Tribunal, sorteándose la primera designación y siguiendo luego anualmente por el orden establecido en función de la antigüedad en el cuerpo”.El sorteo se realizó entre los integrantes de las 6 salas de Casación. Los jueces que estarán incluidos en el sorteo eran Daniel Alfredo Carral, Ricardo Maidana, Fernando Luis María Mancini, Víctor Horacio Violini, Ricardo Borinsky, Carlos Angel Natiello, Mario Eduardo Kohan, Jorge Hugo Celesia y Martín Manuel Ordoqui.El magistrado Mario Eduardo Kohan nació en 1969 y fue designado juez de Casación en 2011. En los medios de comunicación, se lo relaciona con Sergio Massa. De hecho, salió públicamente en defensa del líder del Frente Renovador luego de que éste se cruzara contra Zaffaroni por los linchamientos y la reforma penal. En ese entonces, cuestionó la postura política del magistrado al considerar que “los jueces no debemos lanzar discursos oportunistas que solamente acrecientan el malhumor de la sociedad y agigantan la brecha que lamentablemente nos separa de la misma".En ese sentido, criticó que "no es función de la judicatura discutir" la reforma del Código Penal, "por ser respetuoso de la división de poderes que establece nuestra Constitución Nacional, y toda vez que ello es una atribución exclusiva del Congreso de la Nación".En la misma línea, también fue uno de los magistrados que acompañó una defensa corporativa a Esteban Rossignoli y Rafael Sal Lari, ex jueces acusados por mal desempeño de sus funciones, por haber liberado delincuentes de suma peligrosidad. En su momento, un grupo de magistrados del Departamento Judicial de San Isidro, entre los que estaba Kohan, elevó una nota al titular de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires -quien encabezaba el jury de enjuiciamiento-, manifestando su “preocupación” por la apertura de instancia de juicio político“La división de poderes -propia de un sistema republicano de gobierno- así como la institucionalidad democrática, se debilita si tales procesos, motorizados por campañas mediáticas que pretenden responsabilizar al Poder Judicial por el preocupante de la inseguridad, cuando es notorio que la Justicia, por mandato constitucional, se encuentra llamada a intervenir luego de acaecido aquel hecho con apariencia delictiva que se origina en las falencias de la prevención policial o por desigualdades sociales, sobre las que la justicia penal carece de facultades para actuar”, resaltaron entonces los magistrados.El último titular del Tribunal, el juez Federico Domínguez, falleció el lunes por la noche en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires por causas naturales. Estaba al frente de la Cámara de Casación desde 1998, año en que fue creado el mencionado Tribunal por orden del por entonces gobernador Eduardo Duhalde. Se trata de la última instancia antes de la Suprema Corte en cuanto a delitos penales.