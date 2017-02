ENTREVISTA

Martín Yeza: “Creo que Jorge Macri es un gran candidato”

Para el intendente de Pinamar, su par de Vicente López es uno de los favoritos de Cambiemos para competir en las próximas elecciones de medio término.

-¿Creés que es necesario ampliar Cambiemos?-A mí me gusta la transformación permanente; estamos en una ciudad en la que estoy tratando de impulsar una cantidad enorme de transformaciones. Quizás no soy el caso más exponencial de Cambiemos para hablar de manera conservadora, pero me encanta la adaptación permanente, porque creo el presente es así, nos obliga a trabajar de esta manera. Hay que tener la capacidad de tener equipos de gobierno que se adapten a los nuevos hábitos y consumos de la sociedad. A veces se llaman peronistas, a veces radicales, a veces PRO, y a veces vienen de cualquier otro lugary no saben ni qué ideología tienen.-Vidal tiene una alta imagen positiva, no así Macri. ¿Qué otro candidato de Cambiemos o el PRO puede llegar a capitalizar esa imagen en votos?-Creo que Jorge Macri es un gran candidato. Sobre la Gobernadora, por suerte, hay una sociedad que comparte la misma opinión que vos, que fueron descubriendo quién es la Gobernadora, que no es Heidi y es una leona que cuida a los bonaerenses, que se planta con el narcotráfico y se planta contra las mafias.-¿Cuál va a ser el rol de los intendentes de Cambiemos en la campaña?-Creo que en eso somos aburridos. La campaña va a ser la gestión. Juro que no le dediqué 15 minutos a pensar electoralmente este año. No porque uno sea inocente, sino porque tengo la convicción que si hacemos todas las cosas que sa-bemos que vamos a hacer, el candidato va a ser un testimonio de la gestión en los casos que no somos gobierno. Y en los casos que no somos gobierno vamos a tener candidatos que pongan en jaque a aquellos intendentes que no hayan ejecutado la obra pertinente. Esa es una factura que se les va a pasar a muchos intendentes peronistas que quizás no han ejecutado el Fondo de Infraestructura con el espíritu que se había pensado para el fondo.-En la Quinta sección tienen un gran armado de jóvenes PRO y de Cambiemos, ¿cuál va a ser el desafío de ellos de cara a las urnas?-Joven o no joven, es medio un cliché, pero conozco gente grande con cabeza moderna y gente joven con cabeza de grande. Me parece que ésta es una elección principalmente generacional en términos culturales, de un sistema político al que estamos jubilando y de un sistema político que empieza a normalizarse. Lo normal es básicamente no chorear, tratar de trabajar honestamente, tener un gabinete con mirada transformadora.