El romántico encuentro de Ange Torres con su novio en New York

La joven actriz y cantante se reencontró con su novio Pepo Maurizi en La Gran Manzana y lo compartió en Instagram.

Tenemo frío Una foto publicada por Angelita🎀 (@angelitatorresok) el 28 de Ene de 2017 a la(s) 7:03 PST

Teamando-amándote💜 @pedro_maurizi Un vídeo publicado por Angelita🎀 (@angelitatorresok) el 31 de Ene de 2017 a la(s) 11:18 PST

Vooos sos más mágico que esta ciudad ✨ Una foto publicada por Angelita🎀 (@angelitatorresok) el 1 de Feb de 2017 a la(s) 2:52 PST

Amor, en cualquier parte del mundo Una foto publicada por Pedro Maurizi (@pedro_maurizi) el 30 de Ene de 2017 a la(s) 2:03 PST

Tras varias semanas sin verse, Ángela Torres hizo las valijas y voló con destino a Nueva York para reencontrase con su novio, Pedro "Pepo" Maurizi, joven bailarín al que conoció mientras hacían Peter Pan, el musical."La relación comenzó el 10 de octubre. Él no me daba bola, ni me miraba, tuve que hacer un trabajo. Pepo me empezó a gustar más o menos a la semana y media de conocerlo", decía la talentosa artista en la pista del Bailando, el día que sumó a la pista a su pareja.Súper enamorados, ambos dejaron espiar en las redes sociales su fría, pero romántica, estadía en La Gran Manzana, antes de que Pepo regresara a Buenos Aires. Ángela se quedará más días."Vos sos más mágico que esta ciudad", tituló ella una foto en Instagram, en la que le está Dando un beso a Pepo con la imponente e iluminada ciudad de fondo. Él no se quedó atrás y también le dedicó un dulce mensaje a Ángela: "Amor en cualquier parte del mundo".¡Mirá las fotos de los días de Ángela y Pepo en Nueva York!