RUMORES

Los más K le bajan el pulgar a la “confirmación” de CFK candidata por la Provincia

El presidente Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, Marcelo Puella, tiró una bomba en las redes sociales: que la ex presidenta había confirmado su candidatura a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. A esta versión, se sumaron periodistas y dirigentes, pero los soldados de Cristina lo niegan rotundamente.

“#URGENTE Confirmado de primera persona. Cristina Fernández de Kirchner será candidata a Senadora Nacional por la Provincia de Buenos Aires”, tuiteó este miércoles por la tarde el presidente Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, Marcelo Puella.Rápidamente, la versión se convirtió en tendencia en las redes sociales y hasta trascendieron reuniones entre espacios opositores para analizar la “bomba política”. Es que todos saben que una postulación de la ex presidenta modifica rotundamente el escenario.No obstante, los soldados más fieles de Cristina negaron la veracidad de la información vertida en Twitter. “La verdad que no tengo confirmación, y dudo que esté”, señaló a LaTecla.Info el intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona.En la misma sintonía, el diputado provincial Avelino Zurro opinó: “Hasta que ella no lo diga son rumores o expresiones de deseo”.En respuesta a ello, Puella le dijo a LaTecla.Info, "cada uno tiene su información y su contacto con la jefa. Yo sé que será nuestra candidata. No hay dudas, sólo falta que lo haga público"."No hace falta ser un gran estadista para saber eso, anoche hasta el propio Roberto Navarro en El Destape, programa que se emite en C5N, dio un análisis de esto. Está Cristina en campaña, dudarlo es no entender nada".Lo cierto es que en las últimas semanas comenzó a tomar mayor fuerza la posible candidatura de Cristina. Ayer, el diputado nacional Carlos Castagneto, ex segundo de Alicia Kirchner en Desarrollo Social, afirmó que "sería muy importante" que CFK fuera la representante del espacio "como senadora de la provincia" de Buenos Aires."Cristina es la ordenadora de todo en forma natural", opinó Castagneto en diálogo con radio El Mundo, y aclaró: "Le tenemos que allanar el camino (a Cristina), a fin de que el FPV vaya unificado".Antes, en declaraciones a Radio Del Plata, el intendente de Moreno e integrante del Grupo Fénix, Walter Festa, dijo sin vueltas que “Cristina tiene que ser candidata, no podemos desperdiciar el liderazgo que tenemos a través de ella. No es común que tengamos este tipo de dirigentes”, afirmó.En el mismo sentido había hablado su par de Avellaneda, Jorge Ferraressi, quien durante un plenario del FPV local manifestó enfático que "Voy a trabajar por la unidad y para que Cristina sea candidata este año".No hay dudas que quien tome la decisión de ser o no candidata será la propia Cristina. Y tampoco hay dudas que cuando eso suceda recién ahí empezará a ordenarse el mapa, no solo del peronismo, sino de la política bonaerense toda.Vale destacar la Consultora Dicen, que dirige Hilario Moreno, midió en territorio bonaerense una posible lista de Cambiemos encabezada por Vidal (testimonial) junto a Jorge Macri y el triunfo fue para CFK.La fórmula de Cristina Kirchner-Daniel Scioli obtendría un 37% de los votos sobre 35% de Vidal-Macri, quedando en un tercer lugar, con el 14%, la fórmula de Sergio Massa-Margarita Stolbizer.