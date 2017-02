MUY PRONTO

Whatsapp permitirá borrar mensajes ya enviados

Dar al botón "Enviar" de WhatsApp es una acción que no tenía vuelta atrás. Ahora, la empresa está probando nueva función para recuperar mensajes enviados por error.

El servicio de mensajería instantánea prueba en estos momentos una nueva función para permitir a sus usuarios recuperar aquellos mensajes que por error (o por arrepentimiento), se han enviado a otro usuario. Claro está que para poder lograrlo, no deberán haber sido leídos por su receptor, según se señala desde la cuenta especializada @WABetainfo.En estos momentos esta posibilidad se encuentra siendo probada en una actualización beta a la que solo tienen acceso un grupo de usuarios, quienes además también tienen acceso, también en fase de prueba, a poder editar un mensaje siempre y cuando (igual que la opción anterior) este no ha leído por el usuario al que ha sido enviado.Así mismo, WhatsApp estaría probando la incorporación de ‘status’ efímeros, lo que quiere decir que se podrían enviar contenidos que sólo serían visibles durante 24 horas, y cuyas funciones serían parecidas a las “stories’ de Snapchat o Instagram.Estas nuevas funciones de las que aun no se tiene fecha de lanzamiento se unen a la reportada la semana pasada, gracias a la cual WhatsApp permitirá compartir la ubicación del usuario en tiempo real (Live Location Tracking) y que ha podido conocerse a través de la versión beta pública para iOS y Android.